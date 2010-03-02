85 درصد جمعیت کرج غیربومی هستند

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: جمعیت این کلان شهر از سرشماری 1375 تا 1385 حدود 680 هزار نفر افزایش داشته است.

وی افزود: رشد جمعیت فعلی نیز حدود 4.8 درصد است که این روند افزایش جمعیت نیاز به مدیریت و برنامه ریزی مدون دارد.

اکبریان خاطرنشان کرد: 85 درصد جمعیت کرج از شهرها و روستاهای مختلف کشور مهاجرت کرده اند و هیچ استان و شهری در ایران وجود ندارد که جمعیت مهاجر در کرج نداشته باشد.

وی بیان داشت: این مردم به خاطر محرومیت و کسب درآمد از شهرهای خود به این شهرستان مهاجرت کرده اما به دلیل نبود امکانات و اسکان در حاشیه کرج، دچار محرومیت بیشتری شده اند.

نماینده مردم کرج در مجلس یادآور شد: تشکیل استان البرز به محوریت کرج و تزریق اعتبارات تاحدود زیادی از حجم مشکلات این شهرستان می کاهد.

اکبریان بیان داشت: کرج در زمینه کشاورزی، صنعت و مراکز علمی و تحقیقاتی پتانسیلهای بسیاری دارد که پیش بینی می شود با تصویب لایحه استان شدن کرج ظرفیتهای منطقه بیش از پیش شکوفا شود.

وی تاکید کرد: رایزنی های برای تصویب هرچه سریعتر لایحه تشکیل استان البرز به مرکزینت کرج از سوی نمایندگان و مسئولان محلی در جریان است.