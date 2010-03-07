تشکیل نهاد ویژه رفع موانع قانونی بهبود فضای کسب و کار

محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت تهیه لایحه بهبود فضای کسب و کار کشور گفت: تهیه پیش نویس اولیه لایحه بهبود فضای کسب و کار که بر عهده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بود، توسط مشاورین نخبه انجام شده و هم اکنون در مرحله کسب نظر از تشکلها و اتاقهای مختلف است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به برگزاری جلسات مشترک در این خصوص با اتاق تعاون اشاره و بیان کرد: بنا داریم که پیش نویس مذکور به عنوان پیشنهاد مشترک اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون به دولت ارائه شود، همچنین نظرات تشکلها و اتاقها اخذ شده و هم اکنون توسط کارگروهی که برای این منظور در نظر گرفته شده است، اعمال می شود.

وی با اظهارامیدواری نسبت به اینکه قبل از پایان سال جمع بندی نهایی پیش نویس لایحه به اتمام برسد، در مورد مفاد لایحه گفت: بر اساس 10 شاخص اصلی ارزیابی فضای کسب و کار که در محاسبات بین المللی به کار می رود، مسائل اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادات مشخصی برای اصلاح قوانین و مقررات که موانعی را ایجاد کرده اند، ارائه شده است.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: برای اصلاح مستمر اینگونه قوانین و مقررات که یک میراث 80 ساله دولت سالاری در اقتصاد ما آنها را ایجاد کرده است، نهادی پیشنهاد شده که دائما بهبود فضای کسب و کار را پیگیری خواهد کرد، به عبارت دیگر نباید گمان کنیم که با تصویب یک لایحه این مهم به سرانجام می رسد.

وی خاطرنشان کرد: ارائه لایحه بهبود فضای کسب و کار در ایران و تصویب آن توسط مجلس، آغاز یک راه بلندی است که پیش روی ما قرار دارد، امید است این کوله بار 80 ساله را ما حداقل ظرف 8 سال بتوانیم به یک فضای جدید تبدیل کنیم.