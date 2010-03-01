دستگاه قضایی در آزادی برخی متهمان حوادث انتخابات غفلت کرد / نقد پذیری ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی اکبر جوانفکر ظهر دوشنبه در حاشیه همایش جنگ نرم رسانه ای غرب در انتخابات 88 به برخی سئوالات دانشجویان رشته ارتباطات و دیگر رسته های دانشگاه پیام نور لرستان پاسخ داد.

غفلت از اطلاع رسانی تحولات بعد از انقلاب برای نسلهای جدید

بنابر این گزارش جوانفکر در پاسخ به سئوالی در مورد علت عدم اطلاع رسانی مورد حوادث رخ داده بعد از انقلاب اسلامی و یا تاریخ ایران در رسانه ها به منظور تنویر افکار نسل جوان، عنوان کرد: به نظر من ما از این موضوع غفلت کرده ایم.

وی با پذیرش اشتباه انجام شده توسط رسانه ها در این زمینه، افزود: به اعتقاد من باید در مورد مباحث مختلف رخ داده در جریان انقلاب روشنگری انجام می شد و اطلاعات در این زمینه به مردم انتقال داده می شد.

مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه صدا و سیما باید در مناسبتهای مختلف در این زمینه اطلاع رسانی می کرد، یادآور شد: نسلهای جدید از تحولات بعد از انقلاب بی اطلاع هستند و باید در این زمینه اطلاع رسانی از سوی رسانه ها به ویژه صدا و سیما صورت می گرفت.

جدایی دین از سیاست به هیچ وجه امکان پذیر نیست

جوانفکر همچنین در پاسخ به سئوالی دیگر در مورد برخی مباحث مطرح شده در زمینه ضرورت جدایی دین از سیاست، یاداور شد: جدایی دین از سیاست به هیچ وجه امکان پذیر نیست.

وی تصریح کرد: به اعتقاد من 30 سال طی شده از انقلاب اسلامی با به هم پیوستگی دین و سیاست گره خورده است.

مشاور رسانه ای رئیس جمهوری یادآور شد: همچنین هر آنچه از گذشته داریم و باعث بدبختی، آسیب و گرفتاری شده است ناشی از جدایی دین از سیاست بوده است.

رد ادعای جایگزینی"برج میلاد" به جای "میدان آزادی" در رسانه ها

وی همچنین در پاسخ به سئوال یکی از کارشناسان رسانه دانشگاه پیام نور که مدعی جایگزینی "برج میلاد" در دیدگاه مردم به جای "میدان آزادی" شده بود نیز گفت: به اعتقاد من اصلا این طور نیست.

جوانفکر با رد هر گونه از دید خارج شدن میدان آزادی به عنوان سمبل آزادی در کشور، ادامه داد: برگزاری مراسم های مختلف در میدان آزادی از جمله مراسم راهپیمایی 22 بهمن خود تایید این گفته است.

مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه هم برج میلاد کارکرد خود را دارد و هم میدان آزادی کارکرد و تاثیر مختص به خود را دارد، خاطر نشان کرد: البته این امر تذکر خوبی بود که پیگیری می شود.

ادعای تقلب در انتخابات هدفمند و برنامه ریزی شده بود

جوانفکر همچنین در پاسخ به سئوال دیگری در زمینه اینکه چرا به افرادی که مدعی تقلب در انتخابات بودند اجازه صحبت در رسانه ها به ویژه تلویزیون داده نشد نیز گفت: به اعتقاد من بحث تقلب در انتخابات فقط مربوط به بعد از انتخابات نبود بلکه در قبل از انتخابات نیز این بحث مطرح می شد.

وی ادامه داد: القای این امر به جامعه از قبل طراحی شده بود که طرح برخی مسائل از جمله کمیته صیانت آرا نشان می داد این موضوع کاملا هدفمند بوده است.

مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی و مشاور رسانه ای رئیس جمهوری با تاکید بر با برنامه بودن طرح ادعای تقلب در انتخابات، عنوان کرد: با این اوصاف متاسفانه ما در این زمینه غفلت کردیم.

انتقاد از "آمریکا هراسی" در شبکه خبر

جوانفکر همچنین در پاسخ به سئوالی در مورد اجرای پروژه "آمریکا هراسی" در شبکه خبر که مورد سئوال یکی از دانشجویان قرار گرفت نیز عنوان کرد: این امر درست است، ما برخی اوقات در شبکه خبر و در برخی اخبار این بی توجهی را می بینیم که منطق و دلیلی هم ندارد و این امر موجب درست کردن فضا می شود.

وی با اشاره به برخی تعابیر رئیس جمهوری در مورد آمریکا، افزود: آمریکا در برابر اراده الهی که ما خودمان را به او سپرده ایم، چیزی نیست.

مشاور رسانه ای رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه آمریکا در برابر اقتدار ملت ایران در دنیا مطرح نیست، افزود: به اعتقاد من در فرآیند اطلاع رسانی باید مراقبت کنند که این خط یعنی "ناچیز بودن آمریکا" با جدیت دنبال شود.

غفلت دستگاه قضایی در آزادی برخی متهمان جریانات بعد از انتخابات

جوانفکر همچنین در پاسخ به سئوال دیگری در مورد علت آزادی برخی متهمان در حوادث اخیر، عنوان کرد: به نظر می رسد دستگاه قضایی در این زمینه غافل بوده است.

وی ادامه داد: در دادخواستی که مدعی العموم درباره برخی افراد ارائه کرده جرم شرکت در کودتای مخملی علیه نظام مطرح شده است که باید سنگین ترین حکم را به دنبال داشته باشد ولی ما می بینیم که خیلی ها را تبرئه می کنند و دو ماه، سه ماه و یا شش ماه بعد به راحتی از زندان بیرون می آیند.

مشاور رسانه ای رئیس جمهوری با طرح این سئوال که جریمه مناسب برای این جرم چیست؟، افزود: به نظر می رسد باید تعریف مناسبی برای کودتای مخملی و جنگ نرم و جریمه مختص به آنها از سوی دستگاه قضایی ارائه شود.

جوانفکر خاطر نشان کرد: بالاخره کسانی که در جنگ نرم و کودتای مخملی علیه نظام شرکت کرده اند یک جرمی مرتکب شده اند ولی هنوز جریمه در این زمینه مشخص نیست که دستگاه قضایی باید این مشکل را مرتفع کند.

قانون اساسی آزادی رسانه ها را تضمین کرده است

وی همچنین در پاسخ به سئوالی در مورد آینده رسانه ای کشور نیز با تاکید بر اینکه آینده رسانه ای کشور کاملا مشخص است، عنوان کرد: ملت ایران برای تصمیم گیری در مورد سرنوشت خود نیازمند آگاهی و اطلاعات است و برای اینکه از یک مسیر مطمئن اطلاعات و اخبار به او برسد قانون اساسی آزادی رسانه ها را تضمین کرده است.

این مسئول با تاکید بر اینکه "دانستن حق مردم است"، افزود: چون مردم می خواهند بر اساس این دانستن تصمیم بگیرند.

جوانفکر با اشاره به نقش رسانه در پرتو آزادی در مسیر رشد و شکوفایی جامعه، خاطر نشان کرد: رسانه نگاهش نگاه مردمی به پدیده ها و نگاه ملت و نگاه نظام است.

نگاه حزبی، آزادی را از رسانه ها سلب کرد

وی با بیان اینکه در سالهای گذشته به راهی می رفتیم که نگاه رسانه به پدیده ها نگاه حزب، گروه و جریان سیاسی شد، بیان داشت: این امر موجب شد که رسانه ها آزادی را خودشان برای خودشان محدود کردند.

جوانفکر با تاکید بر اینکه از دریچه حزب و گروه آزادی رسانه سلب می شود، خاطر نشان کرد: نگاه از دریچه حزب باعث می شود که رسانه تنها بخش هایی از موضوعات را ببیند و در برخی مواقع نیز چیزهایی که به او دیکته می کنند را می بیند و این امر باعث می شود که واقعیت های منتقل نشود.

وی انتقال دگرگون شده واقعیات را موجب تصمیم اشتباه جامعه خواند و گفت: نقش رسانه یک نقش کلیدی و یک جایگاه با اهمیت است.

ابراز تاسف از جبهه گیری رسانه ها در مقابل پدیده ها

مشاور رسانه ای رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه کار رسانه اطلاع رسانی دقیق، جامع و کامل بر اساس بی طرفی است، گفت: برای پی بردن به حقیقت باید از موضع بی طرفی در جستجوی حقیقت برآئیم.

جوانفکر با بیان اینکه اگر موضع داشته باشیم نمی توانیم مطالب را درست انتقال دهیم، عنوان کرد: ولی متاسفانه می بینیم که با موضع و جبهه گیری با پدیده ها برخورد می شود.

نقد پذیری در جامعه وجود ندارد

وی همچنین در مورد سئوال یکی از دانشجویان در مورد توقف پخش برنامه "رو به فردا" و نبود ظرفیت نقد در جامعه نیز گفت: متاسفانه کسی تحمل نقد و انتقاد را ندارد و نقدپذیری در جامعه نیست.

مشاور رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه البته نقدپذیری برای هیچ جامعه ای اصل نیست چون ممکن است خیلی از انتقادات وارد نباشد، گفت: اصل در هر جامعه ای وجود نقد سازنده است.

جوانفکر خاطر نشان کرد: باید فضای جامعه برای طرح نکات انتقادی فراهم باشد.