پنج قلوهای دماوندی خانه دار می شوند/ نگرانی درتومیها کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، امروز دوشنبه پنج قلوهای دماوندی میزبان معاون رئیس جمهور، فرماندار شهرستان دماوند و جمعی از مسئولان کشوری، استانی و محلی بودند.

از خبرگزاری مهر واقعا سپاسگزارم/ نگرانیها ما کاهش یافته است

پدر پنج قلوها با خرسندی از پیگیریهای یک ماه گذشته این خبر در خبرگزاری مهر و سرازیر شدن سیل احساسات و کمکهای مردمی و سازمانها به خبرنگار مهر گفت: من از خبرگزاری مهر واقعا سپاسگزارم چرا که با درج این خبر تا حد زیادی از نگرانیهای من و همسرم کاسته شد زیرا موجب کمکهای خیرین و ملاقاتهای مسئولان شد.

مجید (علی) درتومی ادامه داد: امروز بسیاری از مسئولان کشوری، استانی و محلی میهمان من، همسرم و فرزندانم بودند و مشکلات مرا از نزدیک دیده و به دردلهای ما گوش دادند و من این را مدیون خبرگزاری مهر هستم.

وی ادامه داد: همچنین شمار زیادی از خیران و مردم از اقصی نقاط کشور و دنیا با ما تماس گرفتند و من فقط از دلگرمی دادن و شنیدن حرفهای آنها انرژی گرفته ام و احساس می کنم تنها نیستم و خانواده ای به بزرگی ایران دارم.

پرداخت سه میلیون و خانه جدید هدیه دولت به پنج قلوها

وی پیرامون وعده های مسئولان عنوان کرد: معاون رئیس جمهور با دیدن محل نامناسب خانه من ضمن پرداخت مبلغ سه میلیون تومان، دستور اعطای مسکن در محلی مناسب را به مسئولان محلی داد و تا هفته آینده به آنجا نقل مکان خواهم کرد.

این بار نه دولت، نه مسئولان و نه یک شهروند، بلکه دستان کوچک و صدای مبهم فرزندان فردای این سرزمین اظهار داشتند که هنوز انسانهای فرهیخته و نوع دوست بسیاری در این دیار مهرورزی وجود دارند تا هوای زیبای آن را زیباتر و آینده آنها را روشنتر سازند.

خبرگزاری مهر نیز همواره از اینکه بتواند گامی هر چند کوچک در راه کمک به هموطنان و همنوعان خود بردارد، بسیار خرسند است.