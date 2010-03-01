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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۲۰

از سال 89؛

ارائه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در آذربایجان غربی الزامی شد

ارائه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در آذربایجان غربی الزامی شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان غربی گفت: از سال 89 جهت صدور پایان کار به ساختمانهای بالای یکهزار متر مربع ارائه شناسنامه فنی و ملکی الزامی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، جعفر هاشم زاده بعد از ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز مهندس در شهرستان خوی افزود: در این راستا تفاهم نامه ای  بین شهرداریها و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان امضا شده است.

وی از اجرای طرح صدور شناسنامه ملکی در آذربایجان غربی خبر داد و افزود: رعایت  تمام نکات فنی  احداث ساختمان بر اساس استاندادهای ملی و مقاوم شدن ساختمانها در برابر حوادث و بلایای طبیعی را از اهداف اجرای این طرح است.

دانش رئیس دفتر نظام مهندسی خوی هم در این مراسم با اشاره به عضویت460 مهندس در این دفتر گفت: امسال این مهندسان بر مراحل ساخت 85 هزار متر مربع ساختمانهای این شهرستان نظارت کرده اند.

کد مطلب 1043811

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