تکلیف برهانی برای دیدار با استقلال اهواز فردا مشخص می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آرش برهانی که به علت آسیب دیدگی از ناحیه مچ پای راست در سه دیدار اخیر تیم فوتبال استقلال غایب بود، تمرینات آماده‌سازی خود را برای بازگشت به میدان پیگیری می کند.

کادر پزشکی تیم فوتبال استقلال فردا آسیب دیدگی آرش برهانی را تست می کند و در صورتی که توانایی حضور در میدان را داشته باشد، مجوز حضور او در دیدار با استقلال اهواز را صادر خواهد کرد.

آرش برهانی به علت آسیب دیدگی از همراهی تیم فوتبال استقلال در دیدار با الاهلی عربستان در چارچوب هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا بازماند.

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران استقلال اهواز در هفته بیست و هشتم لیگ برتر روز جمعه در اهواز برگزار می شود.