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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۴۵

نسخه دوبله به فارسی فیلم "بالا" نمایش داده می‌شود

نسخه دوبله به فارسی فیلم "بالا" در فرهنگسرای سرو به روی پرده می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نسخه دوبله به فارسی فیلم انیمیشن "بالا" که از فیلم های شاخص سال گذشته سینمای جهان است در فرهنگسرای سرو با حضور منتقدان سینمایی به نمایش و نقد و بررسی درمی آید.

این نمایش در راستای مجموعه برنامه "بهترین فیلم های سال 2009" است که به طور مشترک بین سایت پرده سینما و فرهنگسرای سرو  برگزار می شود. امیر قادری، علی معلم، دکتر حمید رضا شعیری و غلامعباس فاضلی از جمله منتقدان جلسات بهترین فیلم های سال 2009 خواهند بود.

اولین جلسه این مجموعه برنامه ساعت 4 بعد از ظهر روز چهارشنبه 12 اسفند برگزار می شود. و نسخه دوبله به فارسی فیلم «بالا» ساخته پت داکتر برای اولین بار در ایران در این جلسه روی پرده خواهد رفت. غلامعباس فاضلی و دکتر حمیدرضا شعیری کارشناس و منتقد این نشست خواهند بود.

دو برنامه بعدی این مجموعه جلسات به شرح زیر اعلام شده اند: نمایش فیلم "قفسه رنج" کاترین بیگلو با حضور امیر قادری و غلامعباس فاضلی سه شنبه 18 اسفند، نمایش فیلم "منطقه 9" نیل بلامکمپ با حضور علی معلم و غلامعباس فاضلی چهارشنبه 19 اسفند.

این جلسات که به نمایش و نقد و بررسی این فیلم ها می پردازند ساعت 16 بعد از ظهر آغاز می شوند در فرهنگسرای سرو برگزار می شود.

کد مطلب 1043815

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