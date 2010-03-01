به گزارش خبرگزاری مهر، نسخه دوبله به فارسی فیلم انیمیشن "بالا" که از فیلم های شاخص سال گذشته سینمای جهان است در فرهنگسرای سرو با حضور منتقدان سینمایی به نمایش و نقد و بررسی درمی آید.

این نمایش در راستای مجموعه برنامه "بهترین فیلم های سال 2009" است که به طور مشترک بین سایت پرده سینما و فرهنگسرای سرو برگزار می شود. امیر قادری، علی معلم، دکتر حمید رضا شعیری و غلامعباس فاضلی از جمله منتقدان جلسات بهترین فیلم های سال 2009 خواهند بود.

اولین جلسه این مجموعه برنامه ساعت 4 بعد از ظهر روز چهارشنبه 12 اسفند برگزار می شود. و نسخه دوبله به فارسی فیلم «بالا» ساخته پت داکتر برای اولین بار در ایران در این جلسه روی پرده خواهد رفت. غلامعباس فاضلی و دکتر حمیدرضا شعیری کارشناس و منتقد این نشست خواهند بود.

دو برنامه بعدی این مجموعه جلسات به شرح زیر اعلام شده اند: نمایش فیلم "قفسه رنج" کاترین بیگلو با حضور امیر قادری و غلامعباس فاضلی سه شنبه 18 اسفند، نمایش فیلم "منطقه 9" نیل بلامکمپ با حضور علی معلم و غلامعباس فاضلی چهارشنبه 19 اسفند.

این جلسات که به نمایش و نقد و بررسی این فیلم ها می پردازند ساعت 16 بعد از ظهر آغاز می شوند در فرهنگسرای سرو برگزار می شود.

