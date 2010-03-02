علیرضا طالب‌پور مدیرعامل موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان و رئیس دبیرخانه موقت "کنسرسیوم صاحبان محتوای کشور" در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این طرح گفت: طرح ایده "کنسرسیوم صاحبان محتوای کشور" به دو سال پیش بازمی‌گردد و هدف اصلی آن این است که فضایی فراهم شود تا پژوهشگران و علاقمندان امکان دسترسی ساده‌تر، سریع‌تر و صحیح‌تری به اطلاعات جامع و یکپارچه داشته باشند.

دسترسی آسان و جامع به اطلاعات هدف اصلی طرح

وی ادامه داد: اینکه یک پژوهشگر برای دسترسی به اطلاعات مورد نظرش ناگزیر به خریداری منابع مختلف و یا جستجو در سایتهای مختلف و پراکنده شود روش ایده‌آلی نیست و در دیگر مناطق جهان همچون آمریکا و اروپا نیز امکاناتی فراهم شده است که محتوا را تجمیع شده در اختیار علاقمندان قرار می‌دهد.

مدیرعامل تبیان در توضیح بیشتر صحبتهایش بیان کرد: در مراجع بین‌المللی با حفظ کپی رایت و استانداردهای لازم بستری فراهم می‌شود که با صاحبان محتوا قرارداد بسته شود و یا با تشکیل کنسرسیومهایی امکان دسترسی یکپارچه به اطلاعات در سطح گسترده ایجاد شود.

طالب‌پور اضافه کرد: در طرح "کنسرسیوم صاحبان محتوای کشور" اینگونه است که صاحبان محتوا می‌توانند در صورت تمایل به صورت رایگان و در غیراین صورت با در نظر گرفتن هزینه‌ای برای دسترسی و استفاده از اطلاعاتشان در این طرح شرکت کنند و با ورود آثارشان به این سامانه الکترونیک امکان دسترسی به آن را در فضای مجازی ایجاد کنند.

زیرساختهای مدیریتی و نرم‌افزاری تبیان در اختیار کنسرسیوم قرار می‌گیرد

وی با اشاره به اینکه راه‌اندازی و عملیاتی کردن چنین سامانه‌ای نیازمند زیرساختهای قوی تجارت و مدیریت الکترونیک است درباره تواناییهای موسسه تبیان به عنوان مجری طرح گفت: در تفاهمی که موسسه‌هایی چون کتابخانه ملی، کتابخانه مجلس، دفتر تبلیغات اسلامی قم، معاونت طرح و برنامه دانشگاه تهران، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، سازمان کتابخانه و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، پژوهشگاه و علوم و فناوری اطلاعات ایران و مرکز نشر دانشگاهی با موسسه تبیان داشتند این موسسه به دلیل داشتن زیرساختهای فنی و نرم‌افزاری وظیفه تجهیز و راه‌اندازی این سامانه را برعهده گرفته است.

رئیس دبیرخانه موقت "کنسرسیوم صاحبان محتوای کشور" در ادامه تاکید کرد: در نخستین نشست هیئت موسس که عصر یکشنبه برگزار شد امضاکنندگان تفاهم‌نامه اولیه حضور داشتند و قرار بر این شد جلسه آینده تیرماه باشد و در این جلسه پورتال طرح افتتاح شود و از این جلسه به بعد هر سه ماه یکبار اعضا دور هم جمع خواهند شد.

سایت رسمی طرح پایان سال 89 راه اندازی می‌شود

طالب‌پور زمان افتتاح رسمی سایت را پایان سال 89 اعلام کرد و افزود: با توجه به اینکه موسسه‌هایی که در راه‌اندازی این سایت مشارکت دارند هر کدام دارای محتوای قابل توجهی هستند اگر حداقل داشته‌های آنها نیز در پورتال قرار گیرد آنچه از ابتدا در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد محتوای قابل توجهی خواهد بود و البته این میزان تا پایان سال دیگر کامل‌تر هم خواهد شد.

مدیرعامل تبیان تاکید کرد: در ابتدای راه ما از حضور موسسه‌های بزرگ بهره می‌بریم ولی در ادامه امکان همراهی اشخاص حقوقی و موسسات و انتشارات فراهم خواهد بود که می‌توانند از یک پایان‌نامه تا اطلاعات گسترده را در سایت قرار دهند.

وی در پایان درباره چگونگی کارشناسی آثاری که قرار است در این طرح وارد شوند بیان کرد: در جلسه آینده اساسنامه، آیین‌نامه‌ها، چگونگی ارزیابی کیفی، سنجش بر اساس استانداردها، مسائل حقوقی، مالی و مدیریتی به بحث گذاشته می‌شود.البته در حال حاضر پیش‌نویس‌های این موارد در دسترس است که باید در جلسه عمومی به بحث و رای گذاشته شود. هر شیئ دیجیتال اعم از کتاب، مقاله، پایان نامه، فیلم، عکس، تمبر و ... بر اساس فراداده‌هایش(مشخصات آن) در سایت تقسیم بندی موضوعی خواهد شد.

نخستین نشست این طرح عصر یکشنبه 9 اسفندماه با حضور علی اکبر اشعری مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، حجت الاسلام و المسلمین رسول جعفریان رئیس کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین سید حسن ربانی مدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، سعید عاملی معاونت طرح و برنامه دانشگاه تهران، سید محمد کاظم موسوی بجنوردی رئیس مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، محمد هادی زاهدی رئیس سازمان کتابخانه و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، سید امید فاطمی رئیس پژوهشگاه و علوم و فناوری اطلاعات ایران، محمد مهدی طهرانچی مدیر مرکز نشر دانشگاهی و علیرضا طالب پور مدیرعامل موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان برگزار شد.

