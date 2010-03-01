کودکان زهکی حافظ خوان می شوند

فهیمه مهردل در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، با اعلام این خبر اظهار داشت: این نشستها بطور جدی از اول اسفند ماه جاری با حضور 12 کودک دختر عضو مرکز آغاز شده است و در حال حاضر با استقبال بی نظیر بچه ها مواجه هستیم .

مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان زهک، جلسات حافظ خوانی را شامل هفت بخش عنوان کرد و افزود: بخش اول، خوانش شعر، که هدف درست خوانی غزلیات حافظ است و بخش دوم، معنا کردن اصطلاحات و ابیات با هدف ارتقاء سطح آگاهی عضو از اشعار جهت رسیدن به حض ادبی و در نهایت لذت بردن آن از شعری که میدانند چه میگوید .

وی اضافه کرد: بخش سوم، تکرار و خواندن پی در پی غزل انتخابی با هدف به خاطر سپردن غزل مورد نظر و اینکه با اینکار وزن را به طور سماعی فرا میگیرند و ملکه ی ذهنشان خواهد شد و بخش چهارم این نشستها نیز تحقیق و جستجوی اعضا در موتور های جستجوگر شبکه ی جهانی و سایت های مرتبط با این شاعر شهیر شیرازی است که هدف از این کار نیز به روز بودن اعضا و آشنایی با شیوه های درست تحقیق و ایجاد اتحاد و همکاری با یکدیگر است .

مهردل همچنین گفت: بخش پنجم، این نشستها مشاعره با اشعار حافظ که هدف تقویت حافظه وعلاوه بر آن تسلط بر بیانی گویا در چهارچوبی کاملاً ادیبانه و با فرهنگی متقارن با سرزمین ایران را در خود گنجانده است، بخش ششم، تهیه بروشور در خصوص اشعار حافظ توسط اعضا که در خلال این کار با شیو ه های صحیح نگارشی آشنا خواهند شد و بخش هفتم نیز تدوین آثار اعضا که شامل آثار ادبی، نقاشی، خط، کاردستی و نشریه جهت دایر کردن نمایشگاه حافظ است .

مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان زهک با قدردانی از مهرناز شهرکی مربی ادبی پیشنهاد دهنده و مجری این طرح، خاطر نشان کرد: ما حصل نشستها ی حافظ خوانی در تابستان سال آینده در قالب بر پایی نمایشگاه و همایش ویژه ای به حافظ دوستان عرضه خواهد شد .