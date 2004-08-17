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۲۷ مرداد ۱۳۸۳، ۱۴:۵۱

عضو كميسيون فرهنگي مجلس

بخش فرهنگي لايحه برنامه چهارم را بعداز ابلاغ اصلاح مي كنيم

مير تاج الديني ، نايب رييس كميسيون فرهنگي مجلس با انتقاد از بخش فرهنگي لايحه برنامه چهارم توسعه گفت: ما پيشنهاد داديم بخش فرهنگي لايحه برنامه چهارم را متوقف كنيم، ولي درپي مخالفت هيات رييسه مجلس با اين پيشنهاد ، در آينده بعد از ابلاغ قانون برنامه چهارم ، اين بخش را اصلاح مي كنيم.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهرسيد محمد رضا مير تاجالديني ، نماينده تبريز درجمع خبرنگاران با بيان اينكه درلايحه برنامه چهارم به سياستهاي كلي نظام دربخش فرهنگ كه مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب نيز هست توجه نشده است،  گفت: مركز پژوهشهاي مجلس تحقيقي را در بخش فرهنگي لايحه برنامه چهارم انجام داده ومواردي از اين لايحه را كه درآن به سياتهاي كلي نظام توجه نشده است معين كرده است و ما در كميسيون فرهنگي قصد داريم آنرا بعد از ابلاغ برنامه اصلاح كنيم.

تاج الديني با بيان اينكه مبارزه با تهاجم فرهنگي همواره مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب بوده است ، افزود: در مواد فرهنگي لايحه، هيچ اشاره اي به راههاي مقابله با تهاجم فرهنگي نشده است و تنها بر اقتصاد فرهنگ و كالاهاي خدماتي فرهنگي تاكيد شده است.

نماينده تبريز ادامه داد: در اين برنامه به حوزه فرهنگ ديني هم توجه كامل نشده است و به همين دليل ما در اصلاح بخش فرهنگي لايحه برنامه چهارم آنرا با دقت دنبال مي كنيم.

کد مطلب 104382

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