بخش فرهنگي لايحه برنامه چهارم را بعداز ابلاغ اصلاح مي كنيم

به گزارش خبرنگار پارلماني مهرسيد محمد رضا مير تاجالديني ، نماينده تبريز درجمع خبرنگاران با بيان اينكه درلايحه برنامه چهارم به سياستهاي كلي نظام دربخش فرهنگ كه مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب نيز هست توجه نشده است، گفت: مركز پژوهشهاي مجلس تحقيقي را در بخش فرهنگي لايحه برنامه چهارم انجام داده ومواردي از اين لايحه را كه درآن به سياتهاي كلي نظام توجه نشده است معين كرده است و ما در كميسيون فرهنگي قصد داريم آنرا بعد از ابلاغ برنامه اصلاح كنيم.

تاج الديني با بيان اينكه مبارزه با تهاجم فرهنگي همواره مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب بوده است ، افزود: در مواد فرهنگي لايحه، هيچ اشاره اي به راههاي مقابله با تهاجم فرهنگي نشده است و تنها بر اقتصاد فرهنگ و كالاهاي خدماتي فرهنگي تاكيد شده است.

نماينده تبريز ادامه داد: در اين برنامه به حوزه فرهنگ ديني هم توجه كامل نشده است و به همين دليل ما در اصلاح بخش فرهنگي لايحه برنامه چهارم آنرا با دقت دنبال مي كنيم.