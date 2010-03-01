به گزارش خبرگزاری مهر، "چهل حدیث نبوی" کتابی است با موضوعیت احادیث نبوی و با ترجمه منظوم عبدالرحمن بن احمد جامـی (817 ـ 898 قمری) و به خط شاه محمود نیشابوری (989 قمری) که به خط نستعلیق خلق شده و تعداد اوراق آن 14 صفحه ذکر شده‌است.

استاد محمود نیشابوری از استادان بزرگ خط نستعلیق در قرن دهم است و آثار بسیاری از او در گنجینه‌های هنر ایران یافت می‌شود.

اثر دیگر مرقع "پندنامه لقمان حکیم" به خط میرعماد الحسنی (961 ـ 1024 ﻫجری قمری) استاد بلند آوازه خط نستعلیق است. این کتاب حاوی 8 صفحه دارای تصاویر تک چهره‌هایی با سیاه قلم است که می توان آن را اثر قلم هنرمندانی چون رضا عباسی یا شفیع عباسی دانست.

این اثر با دربر داشتن سرلوح مذهب در صفحه افتتاح و تذهیب در پایان کار، نگارخانه‌ای از چند هنر محسوب می‌شود که نشان دهنده سعی هنرمندان در نمایاندن هنر خویش به حد کمال است.

چاپ این دو اثر نفیس به صورت مشترک با همکاری کتابخانه و موزه ملی ملک و مشارکت مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن وابسته به فرهنگستان هنر انجام پذیرفته و به پایان رسیده است.

مراسم رونمایی از این دو کتاب ساعت 16 در موزه ملک به نشانی خیابان امام خمینی، خیابان ملل متحد، ‌جنب وزارت امور خارجه برگزار می‌شود.

