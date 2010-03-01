موساد به ما و کشورهای صاحب گذرنامه توهین کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "ضاحی خلفان" رئیس پلیس دبی با اشاره به اقدام تروریستی موساد در استفاده از گذرنامه های اروپایی واسترالیایی برای ترور محمود رئوف المبحوح فرمانده ارشد حماس در هتلی در این شهر گفت: موساد با این اقدام به ما و به آن کشورهایی که از گذرنامه های آنها استفاده کرده توهین کرده است.

وی گفت: موساد نباید با ما طرف می شد. ما هیچ اقدامی علیه اسرائیل انجام نداده ایم و این توهینی به ما، انگلیس، ایرلند، فرانسه، آلمان و استرالیا و نیوزلند و اقدامی شرم آور بشمار می رود.

وی هشدار داد که در آینده افرادی که دو تابعیتی با یک تابعیت اسرائیلی باشند در هنگام ورود به دبی با مشکلات و بررسی های زیادی روبرو خواهند شد و با آنها به دقت رفتار خواهد شد.

المبحوح، عضو ارشد حماس روز 20 ژانویه در هتلی در دبی به دست عاملان موساد به شهادت رسید.

گرچه سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی(موساد)، مسئولیت آن را بر عهده نگرفته، اما اسناد و مدارک به دست آمده نشان می دهد که موساد عامل این اقدام تروریستی بوده است.

پلیس دبی در گزارشی جزئیات بیشتری درباره این ترور اعلام کرده است که تروریستها با استفاده از داروی مخدر و شل کننده عضلات و خفه کردن، المبحوح را به قتل رسانده اند.

پلیس دبی در این باره گفت : قاتلان قبل از اینکه المبحوح را خفه کنند از مواد مخدری به نام "سَکسینیل کولین" برای شل کردن وی استفاده کرده اند.

پلیس اعلام کرده است که با چنین ترورهایی به نظر می رسد مقتول به مرگ طبیعی مرده است، زیرا که هیچ مقاومتی از سوی مقتول در محیط دیده نمی شود.