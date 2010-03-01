  1. استانها
  2. گلستان
۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۲۴

15 هزار نفر عضو کانونهای فرهنگی مساجد گلستان هستند

15 هزار نفر عضو کانونهای فرهنگی مساجد گلستان هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد گلستان گفت: 15 هزار نفر در کانونهای مساجد استان عضویت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهدی بیکی عصر دوشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: این تعداد اعضا در 140 کانون فرهنگی هنری مساجد استان عضویت دارند و تعداد کانونهای فرهنگی مساجد در سالهای اخیر رشد یافته است.

وی اظهار داشت: سالجاری دومیلیارد ریال برای کانونهای فرهنگی مساجد استان تخصیص یافته است و این کانونها در توسعه فعالیتهای فرهنگی در مساجد نقش موثری دارند.

وی خاطرنشان کرد: شمار کانونهای فرهنگی مساجد استان در سال 82 حدود 52 کانون بود که تا پایان سالجاری به 160 کانون افزایش می یابد.

بیکی بیان داشت: از مجموع کانونهای فرهنگی مساجد استان، هفت کانون تخصصی هستند که در زمینه های آموزش کتابداری، چهره به چهره، آموزش سمعی و بصری، تئاتر و سرود، پژوهش و IT فعالیت دارند.

مسئول کانونهای فرهنگی هنری مساجد گلستان عنوان کرد: شمار کانونهای تخصصی مساجد استان در سالهای آینده افزایش می یابد.

دو هزار و20 مسجد در گلستان فعالیت دارد.

کد مطلب 1043833

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها