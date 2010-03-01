15 هزار نفر عضو کانونهای فرهنگی مساجد گلستان هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهدی بیکی عصر دوشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: این تعداد اعضا در 140 کانون فرهنگی هنری مساجد استان عضویت دارند و تعداد کانونهای فرهنگی مساجد در سالهای اخیر رشد یافته است.

وی اظهار داشت: سالجاری دومیلیارد ریال برای کانونهای فرهنگی مساجد استان تخصیص یافته است و این کانونها در توسعه فعالیتهای فرهنگی در مساجد نقش موثری دارند.

وی خاطرنشان کرد: شمار کانونهای فرهنگی مساجد استان در سال 82 حدود 52 کانون بود که تا پایان سالجاری به 160 کانون افزایش می یابد.

بیکی بیان داشت: از مجموع کانونهای فرهنگی مساجد استان، هفت کانون تخصصی هستند که در زمینه های آموزش کتابداری، چهره به چهره، آموزش سمعی و بصری، تئاتر و سرود، پژوهش و IT فعالیت دارند.

مسئول کانونهای فرهنگی هنری مساجد گلستان عنوان کرد: شمار کانونهای تخصصی مساجد استان در سالهای آینده افزایش می یابد.

دو هزار و20 مسجد در گلستان فعالیت دارد.