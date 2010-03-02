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۱۱ اسفند ۱۳۸۸، ۸:۳۷

ارائه گزارش عملکرد دستگاهها در زمینه پژوهش با حضور رئیس جمهور

ارائه گزارش عملکرد دستگاهها در زمینه پژوهش با حضور رئیس جمهور

دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه پژوهش اردیبهشت ماه سال 89 با حضور رئیس جمهور بررسی می شود.

محمد مهدی نژاد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نامه درخواست خود را برای تشکیل جلسه شورا با حضور رئیس جمهور به ریاست جمهوری ارسال کرده است.

وی اظهار داشت: به دلیل اینکه اجبار قانونی داریم که گزارش اعتبارات پژوهشی بند 26 ماده واحده قانون بودجه مبنی بر عملکرد دستگاهها در خصوص پژوهش را اردیبهشت ماه به مجلس ارائه کنیم مهمترین مسئله ای که در جلسه با رئیس جمهوری قرار است مطرح و مورد بررسی قرار گیرد ارائه گزارش عملکرد دستگاههای اجرای در خصوص بند 26 قانون بودجه خواهد بود.

دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: گزارش این قانون پس از تصویب در جلسه شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری، برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.

چهارمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری پس از گذشت سه سال از آخرین جلسه این شورا و یکسال از تصویب احیای شوراهای عالی و ابلاغ آن از سوی مجلس شورای اسلامی 12 آبان ماه با حضور رئیس جمهوری و اعضای شورا تشکیل شد و پنجمین جلسه این شورا قرار است به گفته معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم و دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در اردیبهشت ماه سال آینده برگزار شود.

کد مطلب 1043839

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