ارزش مبادلات بورس از 188 میلیارد ریال گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر در پی داوستدهای انجام شده در بورس،‌ امروز ارزش بازار سهام کشور به 626 هزار و 690 میلیارد ریال رسید. بر این اساس 78 میلیون سهم به ارزش 188 میلیارد و 290 میلیون ریال در بورس اوراق بهادار جابه جا شد. این دادوستدها در 7 هزار و 297 دفعه انجام شد.

در دادوستدهای امروز، شاخصهای بورسی روندی صعودی را در پیش گرفتند. در این مبادلات، شاخص کل 39 واحد افزایش یافت و به 12 هزار و 48 واحد رسید. شاخص آزاد شناور هم 8/39 واحد بالا رفت و روی عدد 15 هزار و 154 واحد متوقف شد.

امروز شاخص بازار اول به 9 هزار و 910 واحد رسید که نسبت به دیروز 26 واحد افزایش را نشان می دهد. شاخص بازار دوم در این روز با 104 واحد افزایش به 17 هزار و 204 واحد رسید. شاخص صنعت نیز افزایشی 20 واحدی را تجربه کرد و تا 9 هزار و 285 واحد بالا رفت.







