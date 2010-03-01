965 غرفه نمایشگاه های بهاره کرمانشاه آغاز به کار کردند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، اصغر میرزایی بعد از ظهر دوشنبه درجمع خبرنگاران اظهار داشت: نمایشگاه های فروش بهاره در سطح 14 شهرستان استان از دهم تا 27 اسفندماه دایر و تمامی اقلام مورد نیاز مردم در پایان سال را با قیمت های مصوب وکنترل شده به شکل مستقیم عرضه می کنند.

وی در ادامه با اشاره به افزایش 10درصدی تعدادغرفه های نمایشگاه های فروش بهاره نسبت به سال گذشته گفت:در شهر کرمانشاه نیز این نمایشگاه با 400غرفه همه روزه از ساعت 10 صبح تا 21 دایر است.

رئیس سازمان بازرگانی استان کرمانشاه در خصوص میزان تخفیف اعمال شده در این نمایشگاه ها نیز گفت: در این نمایشگاه ها اقلام مورد نیاز مردم 10 تا 30 درصد ارزان تر از قیمت بازار عرضه می شود.

میرزایی در ادامه با تشریح اقدامات برنامه ریزی شده جهت تامین کالاهای مورد نیاز ایام پایان سال گفت: مردم نگران تامین مایحتاج مورد نیاز خود در ایام پایان سال نباشند، چرا که به اندازه کافی انواع کالای مورد نیاز خریداری و انبار شده و به زودی شاهد توزیع گسترده آن در سطح استان خواهیم بود.

رئیس سازمان بازرگانی استان کرمانشاه در ادامه در خصوص برنامه های این سازمان برای تنظیم بازار و قیمتها در روزهای پایانی سال گفت: یکی از برنامه ها این سازمان، اجرا طرح نظارتی ویژه نوروز به منظور مقابله با تخلفات احتمالی است که با همکاری مجمع امور صنفی اجرایی می شود.

وی افزود: در این طرح که از امروز آغاز شده جمعاً 120بازرس از سازمان بازرگانی و 80 بازرس از مجامع امور صنفی اقدام به بازرسی از عمده فروشیها، کارخانجات، سالنهای غذاخوری، آژانسهای مسافرتی و دیگر واحدها که در این ایام با افزایش تقاضا مواجهند، خواهند کرد.

میرزایی تصریح کرد: همچنین علاوه بر این عموم مردم می توانند شکایات و گزارشات خود را با تلفن 124در میان بگذارند و مطمئن باشند که در اسرع وقت به این شکایات رسیدگی می شود.

رئیس سازمان بازرگانی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: سعی خواهد شد با در نظر گرفتن شبکه گسترده توزیع و نیز نمایشگاه های سطح استان نگرانی مردم را در زمینه تامین کالای مورد نیاز برطرف سازیم.