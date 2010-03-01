تجهیز تمامی کلاسهای درسی دانشگاه آزاد ساری به تکنولوژی آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا اقبال عصر دوشنبه در جمع اعضای هیئت علمی دانشگاه در سالن اجتماعات دانشکده فنی و مهندسی ساری با اشاره به اقدامات حوزه اداری و مالی گفت : در سال ۸۸ بیش از شش میلیارد ریال برای خرید تجهیزات اداری ، آموزشی و پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری هزینه شده است و با موافقت ریاست محترم دانشگاه به زودی تمامی کلاسهای درس به امکانات تکنولوژی جدید آموزشی مجهز خواهند شد .

اقبال مبلغ وام های داده شده به دانشجویان را در قالب وام کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت بیش از ۱۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت تعداد ۲۶۹۰ دانشجو از این تسهیلات استفاده نمودند همچنین تعداد ۳۲۳ دانشجو از وام شهریه بلند مدت وزارت علوم در طول سال ۸۸ بهره مند شد

وی تصریح کرد: با وجود افزایش فضاهای آموزشی و کارگاهی و تهیه تجهیزات آزمایشگاهی ۲۹۳۲ دانشجو از تقسیط شهریه به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد ریال استفاده کردند .

سرپرست اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری با اشاره به هزینه طرح های پژوهشی گفت : در سال ۸۸ برای اجرای طرح ها و پروژه های پژوهشی بیش از دو میلیارد ریال در قالب ۷۸ طرح پژوهشی هزینه شده است.

به گفته وی، همچنین برای خرید بیش از ۷۰ دستگاه رایانه و امکانات جانبی بیش از ۴۵۵ میلیون ریال هزینه شده است.