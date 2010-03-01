  1. استانها
  2. مازندران
۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۵۷

اقبال خبر داد:

تجهیز تمامی کلاسهای درسی دانشگاه آزاد ساری به تکنولوژی آموزشی

تجهیز تمامی کلاسهای درسی دانشگاه آزاد ساری به تکنولوژی آموزشی

ساری - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد ساری از تجهیز تمامی کلاس های درسی این واحد به تکنولوژی آموزشی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا اقبال عصر دوشنبه در جمع اعضای هیئت علمی دانشگاه در سالن اجتماعات دانشکده فنی و مهندسی ساری با اشاره به اقدامات حوزه اداری و مالی گفت : در سال ۸۸ بیش از شش میلیارد ریال برای خرید تجهیزات اداری ، آموزشی و پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری هزینه شده است و با موافقت ریاست محترم دانشگاه به زودی تمامی کلاسهای درس به امکانات تکنولوژی جدید آموزشی مجهز خواهند شد .

اقبال مبلغ وام های داده شده به دانشجویان را در قالب وام کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت بیش از ۱۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت تعداد ۲۶۹۰ دانشجو از این تسهیلات استفاده نمودند همچنین تعداد ۳۲۳ دانشجو از وام شهریه بلند مدت وزارت علوم در طول سال ۸۸ بهره مند شد

وی تصریح کرد: با وجود افزایش فضاهای آموزشی و کارگاهی و تهیه تجهیزات آزمایشگاهی ۲۹۳۲ دانشجو از تقسیط شهریه به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد ریال استفاده کردند .

سرپرست اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری با اشاره به هزینه طرح های پژوهشی گفت : در سال ۸۸ برای اجرای طرح ها و پروژه های پژوهشی بیش از دو میلیارد ریال در قالب ۷۸ طرح پژوهشی هزینه شده است.

به گفته وی، همچنین برای خرید بیش از ۷۰ دستگاه رایانه و امکانات جانبی بیش از ۴۵۵ میلیون ریال هزینه شده است.

 

کد مطلب 1043842

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها