مجوز انتشار 30 نشریه صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی رامین با اعلام این خبر افزود: پیرو مصوبات جلسه امروز (10 اسفند) این هیـئت با انتشار هفته‌نامه‌های ماهک به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی "عسگر اکبری"، آفتاب مرکزی به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی رضا سپهروند، آرمانخواه به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی حمید رضایی، سرزمین خورشید تابان به صاحب امتیازی و مدیر مسوولی بنیامین شکوه‌فر، آینه اشتغال به صاحب امتیازی و مدیر مسوولی علی یوسفی، روایت آفتاب به صاحب امتیازی و مدیر مسوولی علی ایزدی، سلطان به صاحب امتیازی و مدیر مسوولی محسن عرفانیان، وفاق ملی به صاحب امتیازی و مدیر مسوولی علیرضا مددی، مأوا به صاحب امتیازی سیدمحمدباقر میرباقری و مدیرمسوولی رضا یادگاری، صبوح به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی محمدحسن احمدی و خبر خمین به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی سیدمهدی ساداتی موافقت شد.

همچنین به گفته وی با انتشار دوهفته‌نامه‌های یاقوت سرخ به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی علی الیاسی ماهنامه‌های توسعه مدیریت به صاحب امتیازی "بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی" و مدیر مسوولی یعقوب مشفق شلمانی، فن بازار به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی سیاوش ملکی فر، پرستاری امروز به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی رضوان انصاری؛ حفاظت و ایمنی به صاحب امتیازی و مدیر مسوولی علی عبداله خانی، پیام تغذیه به صاحب امتیازی و مدیر مسوولی گیسو شریفی، رایانه فردا به صاحب امتیـازی و مدیرمسوولی مهـرداد توانا، طـه به صاحب امتیـازی و مدیرمسـوولی زهـرا بزم آمون، جراحـان به صاحب امتیازی و مدیر مسوولی سیدمجتبی موسوی خوشدل و وادی شمس به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی مریم صلحی موافقت شد.

رامین گفت: با انتشار دوماهنامه‌های کهـن به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی پژمان پروین و دندانپزشکی خانواده به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی صفورا شاه طالبی، فصلنامه‌های بورس فناوری اطلاعات به صاحب امتیازی و مدیر مسـوولی علیرضا توکلی طالب، شهرهای جهان به صاحب امتیازی و مدیر مسوولی محسن ابراهیمی مجرد، بـرین چـوب به صاحب امتیازی "شرکت برین چوب" و مدیر مسوولی داود ربیع، پیام اتـاق بازرگـانی اراک به صاحب امتیازی "اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اراک" و مدیر مسوولی حسین علیئی، حوادث غیـرمترقبه به صاحب امتیازی و مدیر مسوولی فرهاد صدیق تنکابنی و طـراح به صاحب امتیازی و مدیر مسوولی سروش بخت مینو هم موافقت شد.

به گفته دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات با انتشار دوفصلنامه کتـاب شیعه به صاحب امتیازی "مؤسسه فرهنگی کتابشناسی بزرگ شیعه" و مدیر مسوولی رضا مختاری هم موافقت شده است.