همه بودند غیر از نکونام و شجاعی/ مصدومیت مبعلی و حضور مربی اخراجی

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات آماده سازی تیم ملی فوتبال کشورمان پیش از دیدار روز چهارشنبه برابر تایلند در مرحله مقدماتی جام ملت های آسیا 2011 عصر امروز(دوشنبه) در کمپ تیم های ملی برگزار شد که جواد نکونام و مسعود شجاعی تنها غایبان این تمرین بودند. این دو لژیونر فوتبال کشورمان قرار است امشب به تهران آمده و در تمرین عصر فردا حضور یابند.

حاشیه های تمرین امروز تیم ملی را درزیر می خوانید:

علی کریمی، خسروحیدری و حنیف عمران زاده بازیکنان تیم های استقلال و استیل آذین امروز تنها به ریکاوری پرداختند. البته خسرو حیدری زودتر از همه آنها و با اجازه قطبی تمرین را ترک کرد.

* مهرزاد معدنچی که شب گذشته در چارچوب رقابت های جام اتحادیه امارات به میدان رفته بود امروز تمرین سبکی انجام را داد.

* علی کریمی، حنیف عمران زاده و معدنچی به همراه دکتر شهاب زودتر از همه تمرین را ترک کردند و به فیزیوتراپی پرداختند. معدنچی و آشوبی پیش از آغاز تمرین به صورت جداگانه دقایقی با کادر فنی صحبت کردند.

* عمران‌زاده پیش از انجام تمرینات فیزیوتراپی با حضور در تمرین تیم فوتبال زیر 19 سال که در زمین چمن مصنوعی کمپ تیم های ملی برگزار می شود با کادر فنی و بازیکنان این تیم دیدار و گفتگو کرد.

* در حاشیه این تمرین ارنی برنتس سرمربی اخراجی تیم فوتبال راه‌آهن به همراه یکی از دوستان افشین قطبی این تمرین را از نزدیک نگاه کردند.

* در این تمرین ابتدا بازیکنان به مدت 20 دقیقه تمرین فوتبال را انجام دادند و سپس دروازه بان ها زیر نظر منصور رشیدی و سایر بازیکنان زیر نظر قطبی تمرینات سرعتی را انجام دادند. تمرین بعدی تیم ملی در دو گروه برگزار شد که بازیکنان تمرین آقاوسط را انجام دادند.

در مرحله بعدی تمرین حاضران در دو گروه 9 نفره در نیمی از زمین فوتبال تحت فشاری را انجام دادند که این بازی در سه نیمه 10 دقیقه ای انجام شد. بیوتر دستیار قطبی داور این مسابقه بود.

در نیمه سوم این تمرین ایمان مبعلی از ناحیه مچ پا دچار مصدومیت شد و برای استراحت محل تمرین را ترک کرد. در این بین غلامرضا رضایی با پوشیدن پیراهن متمایز نسبت به بازیکنان دو تیم در نقش یار کمکی تیم صاحب توپ عمل می کرد.

* در تمرین امروز تنها سه خبرنگار حضور داشتند و به پوشش خبری عملکرد ملی پوشان پرداخت. در این بین اصغر حاجیلو سرپرست تیم برای دقایقی با خبرنگاران صحبت و خاطرات دوران فوتبالی اش را برای آنان تعریف کرد.

* آخرین بخش تمرین تیم ملی به تمرین تاکتیکی اختصاص داشت که در این بین بازیکنان به دو گروه به ارسال از جناحین و استفاده از ضربات شوت پشت محوطه جریمه پرداختند.

* دو خبرنگار تایلندی با حضور در کمپ تیم های ملی برای دقایقی این تمرین را تماشا کردند.

* در پایان تمرین تیم فوتبال زیر 19 سال کشورمان بازیکنان این تیم برای دقایقی تمرین تیم ملی بزرگسالان را تماشا کردند. همچنین اصغر حاجیلو برای دقایقی با علی دوستی و کادر فنی این تیم به گفتگو پرداخت.

* تنها 5 تماشاگر با حضور در کمپ تیم های ملی این تمرین را از نزدیک تماشا کردند.

* افشین قطبی در جریان این تمرین به بازیکنانی که نکات تاکتیکی را به دقت انجام نمی دادند به صورت جدی تذکر می داد.

* کلاس مربیگری پیشرفته مربیان که در محل آکادمی برگزار می شود در حین تمرین تیم ملی تعطیل شد که مربیان حاضر در این کلاس با حضور در محل تمرین عملکرد ملی پوشان را از نزدیک تماشا کردند.