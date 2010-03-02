خسرو خسروشاهی درباره کیفیت پایین دوبله انیمیشن‌ها و استفاده از کلمات بی‌محتوا و نامناسب که برای کودکان بار آموزشی ندارد، به ویژه در انیمیشن‌های که در شبکه نمایش خانگی عرضه می‌شود به خبرنگار مهر گفت: عده‌ای از جوانان دور هم جمع شدند و شروع به دوبله انیمیشن‌هایی کردند. خیلی از این فیلم‌ها حتی حق رایت هم ندارد . متاسفانه شاهد هستیم این انیمیشن‌ها به بازار هم می‌آید. البته در جلسه‌ای که به تازگی در وزارت ارشاد با حضور گویندگان برگزار شد، به کیفیت پایین دوبله این انیمیشن‌ها هم اشاره شد.

وی در ادامه افزود: این افراد با نازل‌ترین قیمت‌ انیمیشن‌ها را دوبله می‌کنند و از کلمات نامناسب در دوبله بهره می‌برنند ، حتی برخی مواقع در کارتون‌ها برای حیوانات از لهجه‌های مختلف استفاده می‌کنند که اصلاً صحیح نیست. در واقع جلوی ورود این نوع انیمیشن‌ها به بازار باید گرفته شود. این مسئله در دست بررسی قرار دارد. امیدوارم این فیلم‌ها دیگر وارد بازار نشوند.

این گوینده با سابقه با اشاره به نظارت بیشتر روی دوبله انیمیشن‌ها گفت: در همه جای دنیا انیمیشن گرانبهاترین صنعت محسوب می‌شود و بزرگترین هنرپیشه‌ها و گویندگان در آن صحبت می‌کنند. بنابراین باید با دقت و وسواس بیشتری انیمیشن‌ها دوبله شود. متاسفانه برخی همه چیز را به بازی گرفتند.

خسروشاهی ادامه داد: من انیمیشن‌های "لوک خوش‌شانس"، "رابین هود"، "101 سگ خالدار" و ... را دوبله کردم و همیشه تلاش داشتیم دوبله انیمیشن بهترین کیفیت را داشته باشد. اگر همان جوانان قصد تقلید هم دارند، بهتر است به بیراه نروند.

وی درباره کیفیت پایین دوبله انیمیشن‌های تلویزیون هم گفت: به هر حال برخی مواقع هم شاهد دوبله‌های بد در تلویزیون هستیم. وقتی قرار باشد 20 تا فیلم انیمیشن در یک روز دوبله شود، مسلماً تعجیل در کار به کیفیت لطمه می‌زند. به نظرم مطبوعات در کنار نقد فیلم‌ها، نقد انیمیشن هم در کار خود قرار دهند. امیدوارم شاهد دوبله خوب فیلم‌ها و انیمیشن باشیم.

خسرو خسروشاهی گوینده نقش‌های اول همچون آلن دلون، آل پاچینو، کوین کاستنر، استیو مک کویین، داستین هافمن، رابرت ردفورد، آمیتا باچان، شاهرخ خان و ... مدیریت دوبلاژ مردی برای تمام فصول، جن گیر، پاپیون، گل‌های آفتابگردان، تمام مردان رئیس‌جمهور، پدرخوانده 2 و 3 را در کارنامه هنری‌اش دارد.