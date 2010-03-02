اجرای طرح ملی تامین محتوای دیجیتال کشور

محمدعلی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فاز آزمایشی این طرح تحت عنوان "DRM " راه اندازی شده و قابل استفاده است گفت: مدیریت حقوقی صاحبان محتوای دیجیتال کشور از جمله وظایف تعریف شده این طرح در فاز نخست است که با اجرای آن تولید هرگونه محتوای دیجیتالی در کشور اعم از نرم افزار، کتاب، فیلم و موسیقی مورد حمایت قرار می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه فاز اول پرتال مدیریت صاحبان محتوا در ایران مربوط به محصولات فرهنگی هنری است خاطرنشان کرد: متقاضیان و صاحبان محتوا می توانند با مراجعه به سایت اینترتنی WWW.IRCONTENT.IR نسبت به ثبت محصول یا اثر خود اقدام کنند. به این ترتیب صاحبان اثر در شبکه بزرگ تامین کنندگان محتوای دیجیتالی کشور وارد می شوند و ضمن فروش محصولات و بهره مندی از عواید مالی آن می توانند حق مالکیت اثر خود را محفوظ کنند.

کریمی اضافه کرد: فاز دوم پرتال مدیریت صاحبان محتوا مربوط به سیستم فروش اینترنتی است که با اجرای آن سیستم کسب و کار محتوای دیجیتالی در کشور عملیاتی می شود.