  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۲۴

کریمی به مهر خبر داد:

اجرای طرح ملی تامین محتوای دیجیتال کشور

اجرای طرح ملی تامین محتوای دیجیتال کشور

مدیر کاربردهای فناوری اطلاعات سروش رسانه از اجرای طرح ملی تامین محتوای دیجیتال کشور خبر داد و گفت: با اجرای این طرح که در فروردین ماه عملیاتی می شود حقوق مادی و معنوی صاحبان تولید محتوا و محصولات دیجیتالی در کشور مورد حمایت قرار می گیرد.

محمدعلی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فاز آزمایشی این طرح تحت عنوان "DRM " راه اندازی شده و قابل استفاده است گفت: مدیریت حقوقی صاحبان محتوای دیجیتال کشور از جمله وظایف تعریف شده این طرح در فاز نخست است که با اجرای آن تولید هرگونه محتوای دیجیتالی در کشور اعم از نرم افزار، کتاب، فیلم و موسیقی مورد حمایت قرار می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه فاز اول پرتال مدیریت صاحبان محتوا در ایران مربوط به محصولات فرهنگی هنری است خاطرنشان کرد: متقاضیان و صاحبان محتوا می توانند با مراجعه به سایت اینترتنی  WWW.IRCONTENT.IR نسبت به ثبت محصول یا اثر خود اقدام کنند. به این ترتیب صاحبان اثر در شبکه بزرگ تامین کنندگان محتوای دیجیتالی کشور وارد می شوند و ضمن فروش محصولات و بهره مندی از عواید مالی آن می توانند حق مالکیت اثر خود را محفوظ کنند.

کریمی اضافه کرد: فاز دوم پرتال مدیریت صاحبان محتوا مربوط به سیستم فروش اینترنتی است که با اجرای آن سیستم کسب و کار محتوای دیجیتالی در کشور عملیاتی می شود.

کد مطلب 1043858

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها