جنگ علیه تروریستها فریبی برای آموزش آنها بود/ مشارکت غرب درترور مبحوح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان از ژنو، منوچهر متکی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر به سوئیس رفته گفت: مشارکت کشورهایی همچون انگلیس، ایرلند، فرانسه، آلمان و استرالیا در ترور ماه گذشته فرمانده نظامی حماس در دبی و کمک به برنامه ریزی برای این ترور محتمل است.

متکی با اشاره به این کشورها که ماموران موساد از گذرنامه های آنها برای این ترور استفاده کرده اند، افزود: جنگ علیه تروریسم واژه ای بود که از سوی جرج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا مورد استفاده قرار گرفت این واژه فریبی برای آموزش تروریستها بود.

المبحوح، عضو ارشد حماس روز 20 ژانویه در هتلی در دبی به دست عاملان موساد به شهادت رسید. گرچه سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی(موساد)، مسئولیت آن را بر عهده نگرفته، اما اسناد و مدارک به دست آمده نشان می دهد که موساد عامل این اقدام تروریستی بوده است.

پلیس دبی در این باره گفت : تروریستها با استفاده از داروی مخدر و شل کننده عضلات و خفه کردن، المبحوح را به قتل رسانده اند و قاتلان قبل از اینکه او را خفه کنند از مواد مخدری به نام "سَکسینیل کولین" برای شل کردن عضلات وی استفاده کرده اند تا چنین به نظر برسد که مقتول بدون هیچ آثار مقاومتی در محیط به مرگ طبیعی مرده است.