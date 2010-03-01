به گزارش خبرگزاری مهر، این هیئت در جلسه مورخه 10 اسفند خود روزنامه "اعتماد" را توقیف و هفته‌نامه‌های سراسری "ایراندخت" و استانی "سینا" را لغو مجوز کرد.

هیئت نظارت بر مطبوعات به استناد ماده 6 قانون مطبوعات "تخلف از حدود مطبوعات " روزنامه "اعتماد" را به دلیل تکرار و اصرار بر تخلفات قانونی توقیف و پرونده آن را به قوه قضائیه ارسال می‌کند. این هیئت همچنین اعلام کرده که پرونده این روزنامه توقیف شده را به دستگاه قضایی ارسال می‌کند.

هیئت نظارت بر مطبوعات همچنین با استناد به تبصره ماده 11 قانون مطبوعات و با توجه به فقدان شرایط مندرج در بند 6 ماده 9 قانون مطبوعات یعنی "پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی" اقدام به لغو پروانه نشریه "ایراندخت" و نشریه "سینا" متعلق به استان همدان کرد.

در جلسه امروز این هیئت به مدیر مسئول روزنامه "کیهان" به خاطر تحریف طنزآلود عبارات دینی هم تذکر داده شد. همچنین هیئت نظارت بر مطبوعات به روزنامه "عصر مردم" به خاطر عدم احترام لازم به شعائر دینی در مطالب منتشره به مدیرمسئول آن تذکر داد.