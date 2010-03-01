تحصیل بیش از هشت هزار دانشجو در شهرستان گناباد

به گزارش خبرنگار مهر در گناباد، رضا عبدالملکی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان گناباد که در محل سالن اجتماعات فرمانداری این شهر تشکیل شد در جمع مدیران افزود: توسعه دو محور و شاخص دارد که اگر به این دو شاخص توجه نشود توسعه‌ای انجام نخواهد شد و شاخص اول توسعه، فرهنگ و شاخص دوم آن نیروهای انسانی است.

معاون پشتیبانی استانداری خراسان رضوی اظهار داشت: فضای مناسبی که برای دانش و دانش محوری در شهرستان گناباد وجود دارد یکی از کارهای بسیار ارزنده‌ای است که در هیچ شهرستان دیگری انجام نشده و ماحصل آن سند توسعه فرهنگی برای شهرستان است.

عبدالملکی در ادامه در مورد بومی و غیر بومی بودن دانشجویان شهرستان تصریح کرد: بومی و غیر بومی پذیرفتن دانشجو در شهرستان باید در قالب مزیتهای و پتانسیلهای شهرستان صورت گیرد تا استعدادهای منطقه شکوفا شود.

وی افزود: رشته های دانشگاههای شهرستان نیز باید براساس مزیتهای شهرستان و پتانسیلهای آن انتخاب شوندتا از استعدادهای ایجاد شده حداکثر استفاده برده شود.

معاون پشتیبانی استانداری خراسان رضوی در مورد شاخص دوم توسعه خاطرنشان کرد: شاخص دوم توسعه نیروهای انسانی است که از مزیتهای بزرگی است که باید به آن پرداخته شود.

عبدالملکی تحولات بسیار ارزشمند گناباد طی 4 سال را نشان تعامل ارزشمند بین مسئولین شهرستان دانست و افزود: شهرستان گناباد قدمت 3500 ساله دارد و این نشان از تمدن و تفکر کهن در کرانه کویر دارد.

وی در مود مزیتهایی که باید به آنها پرداخته شود گفت: مزیتهای مثل کشاورزی و دامپروری و صنایع دستی و جذب توریست مزیتهای برتری است که در این شهرستان به آن پرداخته شده و در دولتهای نهم و دهم به آن بها داده شده است.