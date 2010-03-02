اجلاس مسلمانان و مسیحیان در کلیسای جامع واشنگتن برگزار می‌شود

اجلاس مسلمانان و مسیحیان طی روزهای ( 10 تا 12 اسفند ماه) در کلیسای جامع واشنگتن امریکا برگزار می‌شود.

این نخستن دور از چهار دور گفتگوهای دینی است که با هدف تسامح دینی برگزار می‌شود. اجلاس مسلمانان و مسیحیان از رهبران دینی مسیحیت و اسلام می‌خواهد درک و تسامح را میان دو سنت دینی ارتقا دهند و رهبران دینی را به استفاده از نفوذ خود در میان رهبران دولتی و جامعه مردم به منظور توسعه و ارتقا صلح و تسامح در سرتاسر دنیا ترغیب کنند.

براساس اعلام برگزارکنندگان این اجلاس، ابتکار عمل برگزاری این اجلاس با هدف جستجوتحقق آموزه های دینی اسلام و مسیحیت صورت گرفته است. همانطور که مسیح در انجیل خواستار صلحی شده که درک فراتر می رود و قرآن در آیه 208 سوره بقره می‌فرماید : "اى کسانى که ایمان آورده‏اید همگى در صلح و آشتى درآیید".

از این رو نتیجه این اجلاس باید توافق در رابطه با گامهایی باشد که رسیدن به این اهداف را امکان‌پذیر کند. درحالی که جامعه جهانی به پیش می‌رود و میان خطوط فرهنگ و دین جدایی ایجاد می‌شود مسئولان کلیسای جامع واشنگتن اهمیت ایفای نقش در روابط میان مسیحیان و مسلمانان سراسر دنیا را مورد تأکید خود قرار داده و اقدام به برگزاری این اجلاس کرده‌اند.

کلیر آموس از کلیسای انگلیکن در لندن در این اجلاس مقاله‌ای با عنوان " برای خیر مشترک: کلیسای انگلیکن" ارائه می‌دهد. جان بریسون چین از کلیسای جامع واشنگتن قرار است مقاله‌ای با عنوان " ناتمام بدون دیگری: اسحاق، اسماعیل و علم تفسیر تکثر و کاردینال ژان لوئیس توران مقاله با عنوان روابط میان مسلمانان و مسیحیان، تجاربی از شمال نیجریه ارائه کنند.

روابط مؤثر امریکا با کشورهای جهان درگرو توجه به نقش دین است

گزارش جدیدی که از سوی شورای روابط جهانی شیکاگو منتشر شده تأکید کرده است که اگر ایالات متحده امریکا خواستار برقراری روابط مؤثرتر و معناداری با جهان است باید چشم‌انداز خود را نسبت به نقش دین در دیگری کشورها فراتر از استراتژیهای تروریسم و مبارزه باتروریسم ببرد.

آر. اسکات اپلبی مدیر مؤسسه جوان بی روک برای مطالعات بین‌المللی صلح در دانشگاه نوتردام به عنوان نویسنده این گزارش که روز 23 فوریه ( 4 اسفند ماه) از سوی شورای روابط جهانی شیکاگو منتشر شد گفت: این گزارش به دیپلماتها و سیاستگذاران امریکایی چارچوبی برای پاسخ بهتر به رشد نفوذ دین در عرصه روابط دولتهای جهان پیشنهاد کرده است.

اپلبی در یک نشست خبری در مرکز دین، صلح و روابط جهانی دانشگاه جورج تاون گفت: امریکا امروز نیازمند اتخاذ رویکردی متحد و استوار در رابطه با مسائل مربوط به دین است، شاید تصور کنیم که این فرآیند امروز به پیش نمی‌‎رود اما به دلایل تاریخی و پیچیده، جواب منفی خواهد بود.

این گزارش با عنوان "دربرگیری جوامع دینی خارج از کشور: الزام جدیدی برای سیاست خارجی ایالات متحده" به دولت این کشور توصیه کرده است که اکنون زمان درک و پاسخ به بازیگران و رویدادهایی است که از دین الهام می‌گیرند، ازکارهای خیر حمایت می‌کنند. همچنانکه زمان منزوی کردن افرادی است که از دین برای ترویج خشونت و اغتشاش بهره می‌برند.

اپلبی اظهار داشت که این گزارش خواستار رویکرد جدیدی به روابط خارجی است که طی آن شمول بازیگران دینی سراسر دنیا فراتر از بخشهای سنتی وزار امور خارجه، بخشهای نظامی و اطلاعاتی می‌رود.

تکمیل این گزارش بیش از یک سال با فعالیت یک نیروی عملیاتی 32 نفر در شورای شیکاگو به طول انجامید. اعضای این نیروی عملیاتی رهبران دینی، شخصیتهای آکادمیک، سیاستگذاران، وکلای قانون اساسی و اعضای رسانه‌ها بودند.

این گزارش تأکید کرده است که تعریف دوباره سیاست خارجی نیازمند توسعه دانش دقیق از جوامع دینی، رهبران و روندهای آنها و حرکت فراتر از روابط سنتی دولت با دولت است.

این نیروی عملیاتی توصیه کرده است که ایالات متحده نقش دین را در ارتباطات خارج از کشور خود جدی تلقی کند.

پاپ با بازماندگان سیل پرتغال ابراز همدردی کرد

پاپ بندیکت شانزدهم طی تلگرافی به اسقف شهر فونچال، به قربانیان سیل زده جزیره پرتغالی مادریا برای از دست دادن نزدیکان خود در این فاجعه طبیعی تسلیت گفت و نسبت به تبعات شدید این فاجعه ابراز نگرانی کرد.

بارانهای سیل آسا جزیره مادریا در اقیانوس اطلس را طی روزهای آغازین این هفته در هم کوبید و افزایش آب رودخانه ها شهر ساحلی فونچال در این جزیره را در گل فرو برد.

تلگراف رهبر کاتولیکها در دومین روز عزاداری ارسال شد که از سوی دولت پرتغال برای قربانیان اعلام شده بود. بندیکت در این نامه که به امضای وزیر امور خارجه واتیکان رسیده به جامعه محلی اطمینان داده است که برای قربانیان به درگاه خداوند دعا می کند و خواستار آرامش و یاری به سیل زدگان مجروح و داغدیده شد.

پاپ همچنین خواستار رحمت الهی بر بندگان در این آزمونهای الهی شد و حضور داوطلبان را برای کمک در عملیات نجات و امداد در این جزیره مورد تأکید قرار داد.

فرآیند انتخاب و نامزهای احتمالی پاپی تبیین شد

پنج سال پیش پاپ بندیکت شانزدهم به عنوان رهبر کاتولیکها انتخاب شد، این انتخاب، ویژگیهای به همراه پرسشهایی در این مورد، در کتابی که اخیرا از سوی مورخ پاپ منتشر شده مورد بحث قرار گرفته است تا مخاطب بتواند با استفاده از آن فرآیند انتخاب " پاپ بعدی" را پیش بینی کند.

آنورا جورج نویسنده کتاب "پاپ بعدی" درباره فرآیند انتخاب پاپ نوشته است و اینکه براساس تحقیقات و استدلالهای وی پاپ بعدی باید چه ویژگی هایی داشته باشد. وی در 15 ماه گذشته تمام وقت خود را به نوشتن این کتاب گذرانده و 10 ماه از این مدت را به شدت روی تحقیقات خود متمرکز شده است.

جورج در این رابطه گفت: این کتاب درباره پاپ بعدی است و با هدف راهنمایی برای انتخاب پاپ بعدی منتشر شده است.

علاقه وی به نوشتن این کتاب از زمانی آغاز شد که مطالعه هنر را شروع کرده بود. وی دوره های مختلف هنری را به ویژه رنسانس بررسی می کرد و روی هنرمندانی چون میکل آنژ و لئوناردو داوینچی متمرکز شده بود و براساس اظهارات وی نمی توان این دوره از هنر را بدون توجه به پاپها مورد بررسی قرار داد.

نویسنده در ابتدای این کتاب فهرستی از واژگانی ارائه داده که در طول کتاب از آنها استفاده است است. این کتاب با مقدمه ای درباره رقبای احتمالی انتخاب پاپ بعدی آغاز شده است چرا که احتمال انتخاب آنها زیاد است. پس از آن نویسنده جزئیاتی درباره چشم انداز تاریخی و ویژگی های خاص، قانون پاپی، کاردینالهای کاتولیک و کالج کاردینالها، فرآیند رأی گیری و در نهایت انتخاب نام برای پاپ ارائه کرده است.

جورج گفت: انتخاب پاپ فرآیند جالبی است که بدون انتخاب نامزدی، تشکیل ستاد انتخاباتی و انتشار بیانیه های عمومی صورت می گیرد، به رغم اینکه فرآیند انتخابات آن دموکراتیک توصیف شده اما رأی گیری مخفیانه و تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار می شود.

دالایی لاما ضرورت ترویج ارزشهای انسانی را مورد تأکید قرار داد

دالایی لاما که به عنوان رهبر معنوی بودائیان تبت همواره درپی احقاق حقوق اولیه مردم بوده و از فعالیتهای سیاسی دوری کرده است، ضرورت ترویج ارزشهای انسانی را مورد تأکید قرار داد.

دالایی لاما چندی پیش در گفتگو با یک شبکه رادیویی پایبندی و تعهد نسبت به ترویج ارزشهای انسانی و هماهنگی دینی را مورد تأکید قرار داد و گفت: نگرانی اصلی ما نقض حقوق اولیه و فرهنگ و زبان 6 میلیون نفر از مردم تبت است. اگر 6 میلیون از مردم تبت از وضعیت خود راضی و از حقوق اولیه برخوردار باشند، آینده من مسئله مهمی نیست.

وی در 4 سالگی به عنوان دالایی لاما رهبر معنوی بودائیان تبت برگزیده شد و بخش اعظمی از کودکی خود را دور از خانواده در کاخ بزرگی خارج از لهاسا پایتخت تبت سپری کرد، اما در این گفتگو تأکید کرد که کودکی خود را عادی می داند.

به رغم اینکه وی در دوران کودکی همبازی نداشت با کارکنان قصر همبازی می شد و زمان بازی تداعی کننده حس خانه ای بود که وی از دست داده بود.

وی یادآور شد که باختن در بازی یکی از اصول مهم بودیسم را که همان تواضع است به وی آوخته است، اما از مادر خود درسی متفاوت گرفته و آن محبت و شفقت است. مادر وی زن کشاورز و بی سوادی بوده که برای وی اسطوره محبت است، براساس گفته های دالایی لاما این درس، خواسته و تمایل وی را برای یافتن راه حلی مسالمت آمیز برای وضعیت وخیم تبت تقویت کرد.

درحالی که دالایی لاما تأکید می کند 90 درصد از اوقات خود را به موضوعات معنوی اختصاص داده است، رهبران چین وی را جدایی طلب می دانند.

دالایی لاما در74 سالگی نگران انتخاب جانشین خود است که براساس سنت بودیسم تبتی براساس تناسخ روح دالایی لامای درگذشته صورت می گیرد گفت: مسئله ادامه یافتن این سنت به مردم تبت واگذار شده است، اگر مردم خواستار ادامه یافتن شیوه دالایی لامایی باشند این شیوه ادامه می یابد.

در این برهه از تاریخ به نظر می رسد که مردم تبت به وضوح نشان داده اند خواستار ادامه یافتن این سنت هستند.