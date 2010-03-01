تکذیب نقش کارکنان وزارت علوم در تخلفات آزمون دستیاری پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جواد سعدون زاده در خصوص خبر درج شده در یکی از رسانه ها با عنوان "در میان متخلفان شناسایی شده آزمون دستیاری، افرادی از وزارت علوم و دیگر دستگاهها نیز وجود دارند" گفت: پس از پیگیری موضوع از حجت­السلام اسلامی نماینده مردم ساوه و نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی وی هر­گونه دخالت کارکنان یا مسئولین وزارت علوم در آزمون ابطال شده دستیاری پزشکی را قویاً تکذیب کرد.

سعدون زاده خاطرنشان کرد: نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اضافه کرده است که هیچکس از کارکنان یا مسئولین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آزمون دستیاری پزشکی دخالتی نداشته­اند.

سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد که وزارت بهداشت پس از بررسی اعتراضات داوطلبان اعلام کرد: در بررسی اعتراضات و شکایات برخی از داوطلبین پس از برگزاری آزمون و وارد دانستن برخی از آنها به دستور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی سی هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ابطال شد. آزمون مجدد 13 اسفند برگزار می شود.