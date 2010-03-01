تلاش یک هیئت صهیونیستی برای تحریک چین علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی هاآرتص به نقل از منابع آگاه از سفر چند روز پیش هیئت بلند پایه رژیم صهیونیستی به پکن با هدف جلب همراهی چین با تصمیمهای ضد ایرانی غرب خبر داد.

بر این اساس این هیئت متشکل از مقامها و کارشناسان صهیونیست به ریاست "موشه یعلون" معاون "بنیامین نتانیاهو" در مسائل راهبردی بوده و "استنلی فیشر" رئیس بانک مرکزی این رژیم نیز وی را همراهی کرده است.

هاآرتص مدعی است در این سفر که با هدف ترغیب چین به حمایت از تحریمهای بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، اسناد و شواهدی از برنامه هسته ای کشورمان در اختیار مقامهای پکن قرار گرفته است.

صهیونیستها در ادامه تلاشهای خود پیش از برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل در ماه آینده میلادی، قصد دارند از همراهی چین با اعضای غربی این شورا در تصویب قطعنامه دیگری علیه ایران، اطمینان حاصل کنند.

این در حالی است که مقامهای دولت چین طی هفته های اخیر بارها ضمن تاکید بر حل مسالمت آمیز موضوع هسته ای ایران، حمایت ضمنی خود از برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان را اعلام کرده اند.

گفتنی است "موشه یعالون" معاون نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز جمعه برای رایزنی و به منظور جلب حمایت چین برای اعمال فشارهای بیشتر علیه ایران با مقامهای این کشور در پکن دیدار و گفتگو کرد.