نجات یک پدر و دختر از زیر آوار ساختمان 15 طبقه در زلزله شیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، " آلبرتو روزاز" و " فرننادا" هفت ساله در طبقه سیزدهم آپارتمان 15 طبقه ای در شهر سانتیاگو به هنگام لرزه های شدید زلزله به حمام خانه پناه بردند با این تصور که آنجا در امان می مانند، اما تمام این ساختمان 15 طبقه فرو می ریزد و این دو نیز به پایین پرتاب می شوند و زیر آوار می مانند.

اما آلبرتو و دخترش همان موقع از زیر آوار سالم و بدون هیچ آسیب دیدگی و شکستگی و حتی زخمی بیرون می آیند.

آلبرتو می گوید: " وقتی چشمانم را باز کردم زیر نور ماه ساختمان را در هم فرو ریخته دیدم و تمام همسایه های ما زیر آوار ماندند."

این در حالی است که از روز یکشنبه 23 نفر زنده از زیر آوار این ساختمان بیرون آمدند که هفت جسد نیز در بین آنها بوده است. با این حال همچنان 60 درصد از ساکنان این ساختمان زیر آوار مانده اند.

