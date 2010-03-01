زندان باید بهترین مکان برای اصلاح و تربیت مجرمین باشد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله سید محمد علوی گرگانی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با مسئولان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با تأکید بر این که زندان باید مکانی برای اصلاح و تربیت مجرمین باشد گفت: برای این که زندان حقیقتا ندامتگاه مجرمین و بزهکاران باشد باید سطح فرهنگی زندان‌های کشور ارتقا یابد.



وی خواستار برچیده شدن زمینه‌های ارتکاب مجدد جرم از سوی زندانیان در جامعه شد و افزود: اگر زندانیان اصلاح شوند فایده آن در وهله نخست به جامعه و دولت می‌رسد.



علوی گرگانی همچنین اظهار داشت: از آن جا که بسیاری از مجرمین به نوعی دارای سفاهت هستند لذا مسئولان زندان‌ها باید با آن ها با متانت و بردباری و برخورد مناسب رفتار کنند تا تأثیرپذیری بیشتری بر آن‌ها داشته باشند.



وی همچنین با اشاره به این که داشتن مسئولیت اجرایی در کشور اسلامی بسیار خطیر و حساس است، گفت: ائمه اطهار همواره به ما به ویژه در زمانی که در مسند اجرایی هستیم دستور داده‌اند که در انجام امور از حدود الهی تجاوز نکرده و همیشه رضایت خداوند را مد نظر قرار دهیم.



نیمی از زندانیان کشور مجرمین مواد مخدر هستند



رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیز در این دیدار با اشاره به اینکه در حال حاضر 175 هزار زندانی در زندان‌های سراسر کشور وجود دارد، اظهار داشت: حدود نیمی از زندانیان کل کشور را مجرمین مواد مخدر تشکیل می‌دهند ضمن آن که 20 در صد از کل زندانیان نیز سارقین هستند.



غلامحسین اسماعیلی همچنین با تأکید بر لزوم استنفاده از راهبردهای فرهنگی در زندان‌ها خاطر نشان کرد: هدف اصلی ما در سازمان زندان‌ها این است که با انجام فعالیت‌های فرهنگی زمینه اصلاح تربیت زندانیان و بازگشت آن‌ها را به جامعه فراهم نماییم.



وی اضافه کرد: سازمان زندان‌ها در حقیقت با اصلاح مجرمین نقش بسزایی در جهت اصلاح جامعه و نیز برقراری امنیت و عدالت دارد با این حال متأسفانه کارکنان این سازمان همواره در نوعی مظلومیت در جامعه قرار دارند.