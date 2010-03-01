برپایی 7 نمایشگاه بهاره در تهران و کرج

به گزارش خبرنگار مهر رئیس سازمان بازرگانی استان تهران بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از طرح ویژه نوروزی این سازمان خبر داد و افزود: از امروز تا پانزدهم فروردین ماه 850 نفر بازرس در استان تهران بر کلیه واحدهای صنفی نظارت ویژه خواهند داشت و در صورت تماس شهروندان با شماره 124 در کمتر از نیم ساعت در محل مورد نظر برای بررسی و تصمیم در خصوص مشکل به وجود آمده حضور خواهند یافت.

عباس قبادی در ادامه در خصوص قیمت های مصوب این سازمان برای عرضه در نمایشگاه مواد پروتئینی اظهار داشت: روزانه 200 تا 300 تن گوشت مرغ در نمایشگاه بهاره عرضه می‌شود ضمن آنکه قیمت گوشت راسته گوسفندی 10هزار و 600 تومان، راسته گاو پنجهزار و 300 تومان و قیمت هر کیلوگرم گوشت خورشتی هفت هزار و 900 تومان است در ضمن شیر یارانه ای با قیمت 250 تومان عرضه خواهد شد.

عباس قبادی در ادامه گفت: در استان تهران 23 نمایشگاه بهاره خواهیم داشت که از دوازدهم تا بیست و سوم اسفندماه در شهرتهران در 4 نقطه پارک ارم، حکیمیه، مصلی امام خمینی و فرهنگسرای خاوران انواع پوشاک، کیف، کفش، آجیل و خشکبار، میوه، مرغ و گوشت از ساعت 10 صبح تا 9 شب عرضه می‌شود.

وی افزود: در شهر کرج با سه نمایشگاه و در 16 شهر استان تهران هر کدام یک نمایشگاه خواهیم داشت که قیمت اجناس این نمایشگاه ها 20 در صد پایین تر از قیمت بازار است و پنج هزار واحد صنفی هم تحت نظارت سازمان بازرگانی کالاهای خود را حراج نوروزی می کنند.