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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۹:۰۵

قبادی خبر داد:

برپایی 7 نمایشگاه بهاره در تهران و کرج

برپایی 7 نمایشگاه بهاره در تهران و کرج

استان تهران - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان تهران گفت: چهار نمایشگاه بهاره در شهر تهران و سه نمایشگاه نیز در کرج برپا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر رئیس سازمان بازرگانی استان تهران بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از طرح ویژه نوروزی این سازمان خبر داد و افزود: از امروز تا پانزدهم فروردین ماه 850 نفر بازرس در استان تهران بر کلیه واحدهای صنفی نظارت ویژه خواهند داشت و در صورت تماس شهروندان با شماره 124 در کمتر از نیم ساعت در محل مورد نظر برای بررسی و تصمیم در خصوص مشکل به وجود آمده حضور خواهند یافت.

عباس قبادی در ادامه در خصوص قیمت های مصوب این سازمان برای عرضه در نمایشگاه مواد پروتئینی اظهار داشت: روزانه 200 تا 300 تن گوشت مرغ در نمایشگاه بهاره عرضه می‌شود ضمن آنکه قیمت گوشت راسته گوسفندی 10هزار و 600 تومان، راسته گاو پنجهزار و 300 تومان و قیمت هر کیلوگرم گوشت خورشتی هفت هزار و 900 تومان است در ضمن شیر یارانه ای با قیمت 250 تومان عرضه خواهد شد.

عباس قبادی در ادامه گفت: در استان تهران 23 نمایشگاه بهاره خواهیم داشت که از دوازدهم تا بیست و سوم اسفندماه در  شهرتهران در 4 نقطه پارک ارم، حکیمیه، مصلی امام خمینی و فرهنگسرای خاوران انواع پوشاک، کیف، کفش، آجیل و خشکبار، میوه، مرغ و گوشت از ساعت 10 صبح تا 9 شب عرضه می‌شود.

وی افزود: در شهر کرج با سه نمایشگاه و در 16 شهر استان تهران هر کدام یک نمایشگاه خواهیم داشت که قیمت اجناس این نمایشگاه ها 20 در صد پایین تر از قیمت بازار است و پنج هزار واحد صنفی هم تحت نظارت سازمان بازرگانی  کالاهای خود را حراج نوروزی می کنند.

کد مطلب 1043898

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