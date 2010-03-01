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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۵۵

سطح زیرکشت جو دانه ای مازندران افزایش یافت

سطح زیرکشت جو دانه ای مازندران افزایش یافت

ساری - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به رتبه اول مازندران در تولید علوفه اظهار داشت: سطح زیرکشت جو دانه ای در استان افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی ابطالی عصر دوشنبه در پنجمین همایش توسعه کشت علوفه مازندران در دانشگاه شمال آمل افزود: مازندران با 17.3 درصد تولید علوفه، رتبه اول را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.

وی خاطر نشان کرد: کسب این رتبه حاکی از اجرای طرح های به زارعی ،‌ به نژادی و تتوع ارقام در محصولات علوفه ای است.

وی درخصوص وضعیت کشت علوفه استان تا پایان بهمن امسال  افزود : برداشت چین سوم شبدر برسیم در استان شروع شده و با توجه به شرایط مساعد جوی درسال جاری عملکرد چین سوم این محصول  هم قابل توجه است.

ابطالی در رابطه با کشت جودانه ای گفت : سطح زیر کشت جودانه ای استان در سال زراع جاری به 49 هزار هکتار رسیده که درمقایسه با سطح تخصیصی چهار هزار هکتار افزایش داشته است.

وی افزود : مزارع کشت جو در مرحله پنجه دهی ‌کامل بوده که بامساعد شدن شرایط آب وهوایی به مرحله ساقه دهی خواهد رفت.

 

کد مطلب 1043903

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