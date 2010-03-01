سفر معاون اول رئیس جمهوری به لرستان/ کارگروه توسعه تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، تاخیر در برگزاری جلسه کارگروه توسعه لرستان که موجب نگرانی هایی نزد مردم این استان شده بود بالاخره با حضور معاونان رئیس جمهوری و وزرا فردا تشکیل می شود شاید راهگشای برخی مشکلات لرستان باشد.

این در حالی است که قرار بود جلسه کارگروه توسعه استان لرستان در اواخر بهمن ماه سال جاری با حضور معاونان رئیس جمهوری و چند تن از وزرا به ریاست معاون اول رئیس جمهور در خرم آباد برگزار شود که این امر با تاخیرهای متوالی رو به رو شد.

کارگروه توسعه استان لرستان یکی از مصوبات ویژه هیئت دولت برای بررسی مشکلات استان لرستان در سطح کلان است.

در این کارگروه وزرای بهداشت و درمان، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، نیرو، مسکن و شهرسازی، صنایع و معادن و معاونت های راهبردی و میراث فرهنگی ریاست جمهوری عضو هستند و ریاست این کارگروه بر عهده معاون اول رئیس جمهوری قرار دارد.

تاخیر در برگزاری کارگروه توسعه استان لرستان علاوه بر اظهار نارضایتی مردم موجب گلایه ها و انتقادات نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در جلسه شورای اداری خرم آباد نیز شده بود.

استان لرستان با دارا بودن پروژه های مختلفی در سطح ملی نیازمند توجه ویژه تری از سوی مسئولان است و از سوی دیگر با توجه به جایگاه شعار "عدالت محوری" در راس برنامه های دولت نهم و در پی آن دولت دهم به نظر می رسد لرستان به عنوان یکی از استانهای کمتر توسعه یافته باید در اولویت توجه ویژه ای قرار گیرد.

این در حالی است که پیش از این نیز رئیس جمهوری در دیدار با نمایندگان استان لرستان این اطمینان را داده بود که توجه ویژه به استان لرستان یکی از دغدغه های اصلی وی محسوب می شود.

محمود احمدی نژاد در این دیدار که در ماههای اخیر برگزار شد عنوان کرده بود: ما باید در جهت محرومیت زدایی اعتبارات ویژه ای به استان لرستان اختصاص دهیم تا با کار بیشتر و رفع محرومیت در این استان عدالت حاکم شود.

به هر حال پس از ماهها انتظار بعد از سفر دور دوم هیئت دولت به لرستان فردا معاون اول رئیس جمهوری و دیگر وزرای عضو کارگروه عمران استان مهمان لرستان خواهند بود تا به بررسی مشکلات این استان بپردازند.

بنابر اطلاعات به دست آمده محمدرضا رحیمی فردا صبح تصفیه خانه آب خرم اباد را افتتاح خواهد کرد و پس از آن در ساعت 15 بعد از ظهر در نشستی خبری به تشریح دستاوردها و راهبردهای کارگروه توسعه و عمران لرستان خواهد پرداخت.

به هر حال امید می رود تشکیل کارگروه توسعه لرستان با وجود همه تاخیرهای مجالی برای طرح مشکلات استان و از سوی دیگر اتخاذ تصمیمات راهبردی و اساسی باشد.