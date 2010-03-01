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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۴۳

آمانو در نشست شورای حکام:

تداوم بازرسیها در ایران/ تایید صلح آمیز بودن برنامه تهران دشوار است!

تداوم بازرسیها در ایران/ تایید صلح آمیز بودن برنامه تهران دشوار است!

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در سخنان افتتاحیه نشست شورای حکام بدون توجه به اعتراض گروه "نم" به گزارش مبهم اخیرش درباره ایران مدعی شد که تایید ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای تهران دشوار است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "یوکیو آمانو" در ابتدای نشست 5 روزه شورای حکام در ژنو پیرامون برنامه هسته ای کشورمان سخن گفت.

بر این اساس وی که به ظاهر تلاش فراوانی در انتخاب واژه های مورد نظرش در این مورد انجام می داد، مدعی شد که تایید صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران دشوار است.

برخی کارشناسان لحن به کار رفته در سخنان آمانو را مشابه لحن مورد استفاده "محمد البرادعی" مدیرکل پیشین آژانس در مورد ایران دانستند.

آمانو در سخنان خود همچنین به ادامه بازرسیهای آژانس از فعالیتها و تاسیسات هسته ای ایران به منظور راستی آزمایی برنامه هسته ای این کشور اشاره کرد.

118 عضو جنبش غیر متعهدها (گروه نم) امروز با صدور بیانیه ای به گزارش مبهم اخیر آژانس درباره ایران اعتراض کردند و خواستار پاسخ آمانو در این باره شدند.

نشست 5 روزه شورای حکام که از امروز دوشنبه درشهر وین پایتخت اتریش آغاز به کار کرده، بعنوان نخستین نشست سالانه این شورای 35 عضوی از اول تا پنجم مارس برابر با دهم تا چهاردهم اسفند، ادامه خواهد داشت. 

کد مطلب 1043905

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