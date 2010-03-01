سامان سالاری به عنوان نخست دست یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات که صبح امروز(دوشنبه) با شرکت 14 شناگر استقامتی و به مسافت 5 کیلومتر در محل استخر ورزشگاه آزادی برگزار شد، سامان سالاری از تهران با زمان یک ساعت و یک دقیقه و 22 ثانیه به عنوان برتر این رقابتها دست یافت .

پس از سامان سالاری، فرزاد دادفر از اصفهان با زمان یک ساعت و 4 دقیقه و 34 ثانیه به دوم شد و سینا رجبی مقدم از گیلان با زمان یک ساعت و 6 دقیقه و 48 ثانیه به عنوان سومی دست یافت. فرشاد دادفر از اصفهان با زمان یک ساعت و 7 دقیقه و 13 ثانیه به عنوان چهارمی رسید.



از بین نفرات شرکت کننده 4 نفر در رده سنی بزرگسال و 2 نفر در رده سنی جوانان به اردوی تیم ملی که طی روزهای 25 اسفند لغایت 5 فروردین ماه سال آینده در جزیره کیش برپا خواهد شد دعوت می شود تا از بین نفرات 2 شناگر برگزیده به چهارمین دوره مسابقات قهرمانی آبهای آزاد آسیا که اوایل اردیبهشت ماه در شهر مسقط عمان برگزار خواهد شد ، اعزام شوند.



هدایت تیم ملی شنای آبهای آزاد کشورمان را حامدرضاخانی بر عهده دارد و قرار است 6 شناگر دعوت شده به اردوی تیم ملی شنای آبهای آزاد تمرینات استقامتی خود را در جزیره کیش پیگری کنند و 2 شناگر برتر این اردو اوایل اردیبهش ماه به مسابقات قهرمانی آسیا در کشور عمان اعزام شوند.