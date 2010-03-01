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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۹:۰۲

انتخابی تیم شنای آبهای آزاد/

سامان سالاری به عنوان نخست دست یافت

سامان سالاری به عنوان نخست دست یافت

سامان سالاری شناگر 20 ساله تهرانی عنوان نخست مسابقات انتخابی تیم ملی شنای آبهای آزاد را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  در این مسابقات که صبح امروز(دوشنبه) با شرکت 14 شناگر استقامتی و به مسافت 5 کیلومتر در محل استخر ورزشگاه آزادی برگزار شد، سامان سالاری از تهران با زمان یک ساعت و یک دقیقه و 22 ثانیه به عنوان برتر این رقابتها دست یافت .

پس از سامان سالاری، فرزاد دادفر از اصفهان با زمان یک ساعت و 4 دقیقه و 34 ثانیه به دوم شد و سینا رجبی مقدم از گیلان با زمان یک ساعت و 6 دقیقه و 48 ثانیه به عنوان سومی دست یافت. فرشاد دادفر از اصفهان با زمان یک ساعت و 7 دقیقه و 13 ثانیه به عنوان چهارمی رسید.

از بین نفرات شرکت کننده 4 نفر در رده سنی بزرگسال و 2 نفر در رده سنی جوانان به اردوی تیم ملی که طی روزهای 25 اسفند لغایت 5 فروردین ماه سال آینده در جزیره کیش برپا خواهد شد دعوت می شود تا از بین نفرات 2 شناگر برگزیده به چهارمین دوره مسابقات قهرمانی آبهای آزاد آسیا که اوایل اردیبهشت ماه در شهر مسقط عمان برگزار خواهد شد ، اعزام شوند.

هدایت تیم ملی شنای آبهای آزاد کشورمان را حامدرضاخانی بر عهده دارد و قرار است 6 شناگر دعوت شده به اردوی تیم ملی شنای آبهای آزاد تمرینات استقامتی خود را در جزیره کیش پیگری کنند و 2 شناگر برتر این اردو اوایل اردیبهش ماه به مسابقات قهرمانی آسیا در کشور عمان اعزام شوند.

کد مطلب 1043906

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