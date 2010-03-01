شش هزار خانواده ایرانی در آلونک زندگی می کنند/30 هزار نفر در چادر!

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سعید ستاری عصر دوشنبه در مراسم تجلیل از خیران، نیکوکاران و حامیان ایتام در همدان، افزود: باید خیران و نیکوکاران با کمک‌های خداپسندانه خود این‌ وضعیت را به صفر برسانند.

ستاری با بیان اینکه بیش از 30 هزار خانواده نیز در سراسر کشور در چادر زندگی می‌کنند که تعدادی از آن‌ها زیر پوشش کمیته امداد قرار دارند، اظهار داشت: عزت‌بخشی به خانواده‌های نیازمندان را اهداف مهم کمیته امداد امام خمینی (ره) است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی کشور توجه به عدالت اجتماعی را مهم برشمرد و گفت: باید تمام خانواده‌ها از حداقل تأمین اجتماعی برخوردار باشند.

ستاری ادامه داد: در حال حاضر 20 میلیون خیر در سراسر کشور به عنوان عضو مشترک کمیته امداد امام خمینی (ره) در کنار امدادگران این نهاد در راستای کمک به نیازمندان و خدمات‌رسانی به آن‌ها فعالیت می‌کنند.

وی گفت: در سراسر کشور 350 هزار نفر یتیم زیر 18 سال زیر پوشش مجموعه کمیته امداد هستند که بیش از 400 هزار نفر داوطلب عهده‌دار تأمین معیشتی این افراد شده‌اند.

ستاری گفت: در حال حاضر متوسط کشوری میزان تامین منابع کمیته از کمک های مردمی 24 درصد است که در استان همدان این رقم 15 درصد منابع است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان نیز در این همایش گفت: 44 هزار و 714 هزار خانوار در قالب یکصد هزار نفر سراسر استان همدان زیر پوشش این نهاد قرار دارند.

مهدی فضلی افزود: 60 درصد از خانوارهای نیازمند زیر پوشش کمیته در روستاهای استان هستند.

وی اضافه کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) در ابعاد مختلف از جمله تامین معیشت، پرداخت مستمری، خدمات بهداشت و درمانی و خدمات فرهنگی به افراد زیر پوشش خدمات رسانی می کند.

وی افزود: مجموع خدمات ارایه شده از سوی این نهاد در استان همدان در سال جاری، 650 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش دارد.

وی میزان مشارکت های مردمی را در استان همدان در سال جاری، 94 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه 30 درصد رشد داشته است.