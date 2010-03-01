عدم درک متقابل زوج های جوان افزایش توقعات را به همراه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، پروانه رضاقلی‌زاده عصر دوشنبه در همایش مسئولان هیئت‌های مذهبی و کانون‌های فرهنگی همدان با بیان اینکه در جامعه امروز در پنج سال نخست زندگی مشترک، اختلافات و آمار طلاق بسیار بالا است، اظهار داشت: خانواده در درونی کردن ارزش‌های دینی حرف اول را می زند.

وی بانوان را فرهنگ‌سازترین افراد جامعه دانست و افزود: حرکات، رفتار و نگرش بانوان بین مردم جامعه بسیار تأثیرگذار است،

وی گفت: از آنجا که بانوان جامعه نقش مهمی را در امر آینده‌سازی بر عهده دارند باید در راستای انجام مطلوب وظیفه خود توجه شایانی داشته باشند.

مدیرکل امور بانوان استانداری همدان یادآور شد: نقش خانواده در تربیت اجتماعی کاهش نیافته و درونی کردن ارزش‌های اسلامی، فرهنگی و دینی جوانان در جامعه از طریق خانواده امکانپذیر است که به همین دلیل باید به این نهاد توجه به خصوصی شود.

قلی زاده ادامه داد: تعلیم و تربیت جوانان در درجه اول به عهده مادر و پدر و در مرحله بعدی نیز بر عهده جامعه است که جامعه نقش تکمیل‌کننده را در این زمینه ایفا می‌کند.