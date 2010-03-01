جزئیات مشارکت عراقیهای مقیم ایران در انتخابات پارلمانی عراق

به گزارش خبرنگار مهر، علی قادر در یک کنفرانس خبری آدرس 18 مرکز انتخاباتی برای عراقی های مقیم ایران را به شرح ذیل بیان کرد:

- دولت آباد خیابان قدس سالن ورزشی سعادت

- مسعودیه خیابان 13 خیابان شهید پیرهادی

- مرکز شهر ری واقع در خیابان ری تقاطع امین حضور در زیر زمین مرکز جراحی حضرت

- مرکز ایلام خیابان مسجد صاحب الزمان مدرسه شهید احمد برازنده

- ایلام شهر دهلران میدان فردوسی

- قم میدان صفائیه جنب اداره راهنمایی رانندگی

- شهرستان قم مرکز انتخابات یزدانشهر خیابان یزدانشهر روبروی بانک تجارت

- اصفهان شهرستان اصفهان خیابان زینبیه جنب باشگاه بهمن

- کاشان خیابان آیت الله کاشانی کوچه ملک آباد

- مشهد حرم شریف تقاطع شهدا روبروی هتل برکات

- مرکز مشهد شمالی یا خراسان شمالی خیابان رسالت 1 پلاک 88

- خوزستان شهرستان اهواز خیابان لشکر جنب بیمارستان آپادانا خانه کارگر

- خوزستان مرکز شوش میدان امام سالن یادگار امام

- کرمانشاه خیابان برق خیابان سوم پلاک 46

- کرمانشاه مرکز سرپل ذهاب خیابان کربلا جنب هلال احمر

- آذربایجان غربی ارومیه سالن زیوه

- آذربایجان غربی مرکز نقده خیابان پیرانشهر خیابان سردشت مجتمع دلیزه

- کردستان مرکز سنندج خیابان استانداری خیابان امام خمینی روبه روی نمایشگاه پرشیا

قادر در ادامه گفت: روزهای رای گیری پنجم، ششم و هفتم مارس 2010 (14، 15 و 16 اسفند) خواهد بود. تبلیغات تا 24 ساعت قبل از روی رای گیری ادامه خواهد داشت و از روز پنجشنبه 9 صبح به بعد دیگر تبلیغات انجام نخواهد شد. رای گیری در روزهای مذکور از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر خواهد بود.

وی همچنین گفت: هر عراقی مقیم ایران فقط برای یک بار و در یک نوبت می تواند رای دهد.

هر فرد مراجعه کننده و کسی که می خواهد رای دهد باید دارای 2 ویژگی باشد: 1- دارای مدرک شناسایی باشد 2- تاریخ تولد آن از 31/12/1992 میلادی به بعد باشد.

این مدارک عبارتند از:



1- کارت شناسایی که هویت احوال مدنی را مشخص می کند.

2- پاسپورت عراقی از نوع G

3- مدرکی که متعلق به سال 1957 و آمار مربوط به آن زمان باشد.

4- مدرکی که توسط سازمان ملل به شخص اعطا شده باشد.

5- مدرکی که توسط صلیب سرخ جهانی به فرد داده شده است که نشان می دهد فرد در خارج عراق زندگی می کند.

6- مدارک خارجی

7- مدرکی که اقامت شخص را در کشور خارجی اثبات می کند.

8- مدرکی که بتواند مکمل مدرک نخست باشد.

9- پاسپورت عراقی از نوع (M-A-S-H-N)

10- مدرکی که احراز کننده شخصیت فرد باشد.

11- پاسپورت خارجی غیر عراقی که نشاندهنده سن شخص باشد.

12- هر شخصی که حامل کپن ارزاق است باید از همان جایی که [استانی که] کپن را گرفته است رای دهد حتی اگر محل تولد وی در مرکز یا استان دیگر باشد.

وی با بیان اینکه مدارک عراقی مهمتر از همه مدارک دیگر است اظهار داشت: نمایندگان احزاب و جریان های مختلف عراق می توانند به شهرستان مورد نظر برای تبلیغات انتخاباتی مراجعه کنند.

رئیس ستاد انتخابات عراق در ایران گفت: تبلیغات انتخاباتی باید طبق دستورالعمل قبل از 5 مارس یعنی 24 ساعت پیش از اولین روز رای گیری به پایان برسد.

وی خاطرنشان کرد: هر شهروند عراقی باید عراقی بودن خود و محل تولد خویش را ثابت کند و هر فرد ایرانی باید از طریق خود یا پدرش عراقی بودن خویش را ثابت کند.

وی افزود: شمارش رای گیری در همان حوزه انتخاباتی انجام و سپس به عراق ارسال خواهد شد.

قادر اظهار داشت: افراد فقط در یک حوزه انتخاباتی و نه چند حوزه می توانند رای دهند.

وی همچنین گفت: در عراق نیز 18 مرکز رای گیری وجود خواهد داشت و اعطای رای در عراق و کشورهای دیگر به صورت لیست های باز است.

رئیس ستاد انتخابات عراق در ایران تصریح کرد: رای دهندگان پس از تحویل گرفتن اوراق رای به کابین مخصوص رای می روند و به فرد یا احزاب مورد نظر خود رای می دهند و هر شهروند حق دارد یکی از افراد و احزاب مورد نظر خود را انتخاب کند و فقط یک حق دارد.

وی افزود: کلیه افرادی که در خارج از عراق رای می دهند رای خود را در پاکت مخصوص قرار می دهند که شماره سریال آن مشخص است.

هیچ کارمندی از کارمندان ستاد انتخابات عراق در ایران چه در استان تهران و چه در استان های دیگر حق مصاحبه نخواهند داشت.

وی در ادامه گفت: آموزش پرسنل مراکز رای گیری تا روز چهارشنبه ادامه دارد. ستاد انتخابات عراق روزانه 3 نوبت این پرسنل را حاضر غایب می کند و بیش از 400 نفر در تمامی مراکز انتخاباتی در استان های مختلف ایران در حال خدمت هستند.

قادر در بخش دیگر سخنان خود درباره سیستم انتخابات عراق اظهار داشت: در عراق هر فرد باید مدتی قبل از روز رای گیری اقدام به ثبت نام کند اما عراقی های مقیم خارج عراق می توانند در همان روز رای گیری و در یک نوبت هم ثبت نام کنند و هم رای دهند.

وی خاطرنشان کرد: هر سیستم انتخاباتی در دوره های مختلف به شکل های مختلفی برگزار می شود به عنوان مثال انتخابات سال 2010 با انتخابات سال 2005 متفاوت است. سیستم انتخابات 2005 بر اساس لیست های بسته بود اما در انتخابات سال جاری بر اساس لیست باز است.

وی همچنین گفت: کپن ارزاق متفاوت است و فقط مختص عراق و استان مورد نظر است.

قادر اظهار داشت: در زمینه تعداد دقیق عراقی های مقیم ایران و افراد واجد شرایط برای شرکت در انتخابات آمار رسمی وجود ندارد و اعتماد ستاد انتخابات عراق در ایران به تعداد رای دهندگان و شمارش آن پس از پایان انتخابات است.

وی تصریح کرد: هر کسی که در شناسنامه اش قید شود متولد یکی از شهرهای عراق است دلیلی بر عراقی بودن وی نیست و نمی تواند در انتخابات به عنوان یک فرد عراقی شرکت کند.

رئیس ستاد انتخابات عراق گفت: هر فردی فقط از طریق خود یا پدر خویش می تواند تابعیت خود را به عراق اثبات کند و در غیر این صورت نمی تواند رای دهد.

وی در مورد ناظران انتخاباتی نیز تنها به ذکر این نکته اکتفا کرد که یک گروه از سازمان ملل در امر انتخابات با ستاد انتخابات عراق در ایران همکاری می کند.

قادر افزود: نتیجه شمارش آرا پس از بررسی و برطرف نمودن شکایات مردمی اعلام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: خبرنگاران بدون مجوز حق ورود به حوزه های انتخاباتی را نخواهند داشت و لذا ستاد انتخابات عراق در ایران امر ثبت نام از نمایندگان احزاب و خبرنگاران را تا تاریخ 4/3/2010 تمدید کرد.

تمامی نمایندگان احزاب و تشکل های سیاسی عراق حق دارند در تمامی حوزه های انتخاباتی یک ناظر داشته باشند و در صورت تخلف در حوزه ها آنها را گزارش کنند.

قادر در ادامه گفت: خبرنگاران می توانند پس از کسب مجوز به صورت گروهی در حوزه های انتخاباتی به تهیه گزارش بپردازند و تخلفات را گزارش کنند.

وی در پایان اظهار داشت: هر فردی فقط می تواند به یک حزب یا گروه یا شخص مورد نظر رای دهد و هرگونه تخلف از این امر به ابطال رای منجر خواهد شد.