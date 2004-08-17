منتظري : كاهش فاصله حرف و عمل در كشور به ترويج فرهنگ قرآني مي انجامد

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر"، دكتر منتظري در ادامه گفت: وظيفه بزرگ در جامعه اين است كه فاصله حرف و عمل را كاهش دهيم. يكي از مشكلات عمده ما در كشور اين است كه بين سخن و عمل فاصله ايجاد شده است. و بايد از اين تعبير قرآن كريم كه "آيا مردم را به نيكي دعوت مي كنيد و خود را فراموش مي كنيد" بهره كافي ببريم و اين درد بزرگ جامعه را درمان كنيم.

وي در ادامه گفت: دانشجويان با حضور گسترده خود در جشنواره ملي قرآن نشان دادند كه شور و شوق خود را حفظ كرده اند و براي اعتلاي كلمه حق در اين جشنواره شركت كرده اند. در دنياي كنوني با اين همه تحولات حضور 76000 دانشجو در مسابقات قرآني جاي بسي خوشحالي است.

وي افزود: همانطور كه مي دانيد جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران به سبب همكاري گسترده دانشگاه ها و سازمان هاي مختلف از يك عظمت فوق العاده اي برخوردار است. امسال به جز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهاد دانشگاهي و نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها شاهد حضور دانشگاه آزاد، دانشگاه جامع علمي كاربردي، دانشگاه پيام نور، سازمان بسيج دانشجويي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هستيم و با حمايت اين سازمان ها و نهادها در سالهاي آتي با اضافه كردن كلمه بين المللي به اين جشنواره در توسعه فرهنگ قرآن تلاش لازم را به عمل خواهيم آورد.

دكتر منتظري تصريح كرد: حمايت ارگانها و نهادهاي مختلف بسيار قابل تقدير است ولي نبايد از دانشجويان و نقش و اهميت آنان غافل شويم و اميدواريم در سالهاي آينده اين جشنواره با حضور پررنگ تر خود دانشجويان برگزار شود. زيرا سلايق و روحيات جواني خود دانشجويان مي تواند به استمرار اين حركت كمك كند و به رونق مسابقات افزوده شود.

رئيس جهاد دانشگاهي افزود: امروز اين رقابت ها بهانه اي براي اعتلا و ترويج فرهنگ قرآني است و ما وظيفه داريم در سطح جامعه و دانشگاه به ترويج و اعتلاي هر چه بيشتر قرآن و مفاهيم قرآني مبادرت ورزيم. بنابراين نبايد جشنواره تنها به اين مسابقه ختم شود و بايد به سطح وسيعتري نگاه كرد و به ترويج فرهنگ قرآن پرداخت. اگر اين جشنواره فقط به صرف برگزاري مسابقه نزول پيدا كند آثار لازم را در فضاي جامعه و دانشگاه نخواهد داشت.

دكتر منتظري در ادامه تصريح كرد: در فضاي فرهنگي جامعه ناهنجاري هاي بسياري وجود دارد كه موجب بي حرمتي به متدينين مي شود. ما بايد براي رهايي از اين ناهنجاري ها به قرآن تمسك جوييم. تنها دواي درد همين است و مي توانيم با تمسك به قرآن از اين ناهنجاري ها و آثار سوء فرهنگ غرب رهايي پيدا كنيم و بر اساس هويت ملي و ديني مصونيت ايجاد كنيم. اين مصونيت مي تواند به رشد و ارتقا فكري جوانان كشور منجر شود و فضاي جامعه را با فضاي قرآني تلطيف كند.