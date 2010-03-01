عملیات عمرانی در اراک از 15 اسفندماه متوقف می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علیرضا بیاتیان عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: در اجرای این برنامه با تمام سازمانهای خدماتی، عمرانی و دستگاههای مسئول از سوی شهرداری هماهنگیهای لازم صورت گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه های نوروزی شهرداری اراک از اجرای طرح مدرسه سیار ترافیک برای نخستین ‌بار در کشور در ورودی‌های شهر اراک خبر داد و گفت: این مدرسه در ایام نوروز و برای نخستین ‌بار در کشور با هدف آموزش ترافیک برای کودکان مسافر اجرا می‌شود.

وی تصریح کرد: در این طرح که توسط یک دستگاه اتوبوس سیار اجرا می ‌شود، بروشورهای آموزشی ترافیک نیز همزمان توزیع خواهد شد.

سرپرست حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری اراک همچنین از برپایی نمایشگاه برای نمایش عکس‌ها و تصاویر قدیمی اراک خبر داد و افزود: همچنین بازارچه سفر و جنگ‌های شادی در ایام تعطیلات نوروز از دیگر برنامه ‌های شهرداری در این ایام است.

وی با اشاره به اینکه شهر اراک به علت قرار گرفتن در محورهای ارتباطی کشور و تردد بالای مسافر در این محورها نیاز به پیش‌ بینی تمهیدات مسافری و گردشگری دارد، خاطر نشان کرد: در این راستا تمهیداتی توسط ستاد تسهیلات سفر پیش‌ بینی شده است که این ستاد متشکل از معاونت ‌های خدمات مسافرتی، نظارتی و ارزیابی، برنامه‌ ریزی، هماهنگی و پشتیبانی،اسکان و پذیرایی، بهداشت و درمان، انتظامی، حقوقی و اطلاعات و ارتباطات است.

بیاتیان ادامه داد: اقدامات شهرداری برای رفاه حال مسافران نوروزی و رضایتمندی شهروندان شامل هماهنگی و آماده ‌سازی فضاهای شهری، رسیدگی و نظارت بر روشنایی معابر شهر، کمپ‌ ها و مکان‌ های اسکان مسافران، جمع‌ آوری متکدیان و عوامل سد معبر، زیبا سازی سطح شهر و آذین ‌بندی، رنگ آمیزی دیوارهای سطح شهر و مبلمان شهری و هماهنگی با شرکت‌ های آب، برق، جایگاه ‌های سوخت و بانک ‌ها، هماهنگی با مراکز فروش ارزاق عمومی است.

وی افزود: پیش‌ بینی محل های عرضه نان‌ های بسته ‌بندی و آب معدنی در ورودی‌ های شهر از دیگر اقدامات شهرداری در این زمینه برای افزایش رفاه حال مسافران نوروزی است.

بیاتیان همچنین از اختصاص یک روز از روزهای پایانی سال برای نظافت سطح شهر و محله ‌ها توسط مردم با مشارکت سازمان‌ های مردم نهاد خبر داد و افزود: پیش‌ بینی چهار مکان برای استقرار مسافران نوروزی در پارک آلومینیوم سازی، پارک شهید باهنر، امیرکبیر و پارک ملت (حد فاصل میدان انقلاب و سردشت) صورت گرفته است.