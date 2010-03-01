به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی غروب دوشنبه در جمع فرمانده و جمعی از مأمورین نیروی انتظامی قم بیان داشت: با اخلاق اسلامی می‌توان جامعه را اصلاح کرد و فقط تعداد معدودی از مجرمان در جامعه حضور دارند که باید با انان با خشونت برخورد شود.



وی در خصوص نقش تربیتی برخورد به شیوه اخلاق اسلامی اظهار داشت: پیامبر اسلام‌(ص) با سلاح اخلاق دلها را تسخیر می‌کرد، به طوری که هر زمان یکی از کفار با پیامبر برخورد می‌کرد و اخلاق ایشان را می‌دید‌، به اسلام روی می‌آورد و مسلمان می‌شد.



استاد برجسته حوزه علمیه قم خطاب به فرماندهان و مأموران نیروی انتظامی گفت: شما در میان مسئولین بیشترین رابطه و تماس را با مردم دارید، بنابراین لازم است با اخلاق اسلامی و سیره نبوی بیشتر از دیگران آشنا باشید.



آیت الله مکارم شیرازی در ادامه خطاب به فرماندهان نیروی انتظامی گفت: شما در عین قدرت و صلابت باید از اخلاق اسلامی برخوردار باشید تا هر چه بیشتر مردم را به حکومت و نظام جذب کنید و بدانید مردم از این راه با شما بیشتر همکاری خواهند داشت.



وی با استناد به احادیث بیان داشت: در مواجهه با خشم، مردم سه دسته می‌شوند؛ گروهی که خشمشان را فرو می‌برند، گروهی که نه تنها خشم خود را فرو می‌برند، بلکه بخشش هم می‌کنند و گروه سوم کسانی که نه تنها می‌بخشند، بلکه به فرد مقابل نیکی هم می‌کنند.



وی در ادامه بیان داشت: اگر این گونه باشد، بسیاری از مشکلات در درون خانواده‌ها حل خواهد شد و به طور حتم با داشتن اخلاق اسلامی، آمار طلاق هم پاین خواهد آمد.



مکارم شیرازی از فرماندهان و مأمورین نیروی انتظامی به عنوان مبلغین اسلام نام برد و افزود: شما می‌توانید هم وظیفه خود را انجام دهید و هم عمل و رفتار شما مبلغ اسلام باشد.



معضلات فرهنگی و مظاهر فساد در قم ریشه کن شود



مرجع تقلید شیعیان در ادامه شهر قم را پایگاه تشیع دانست و بیان داشت: در شهری که پایگاه تشیع است و بزرگترین حوزه علمیه جهان در آن قرار دارد باید نیروی انتظامی آن هم الگو باشد و در شهر قم از کسبه گرفته تا مسئولین همه باید الگو و اسوه برای جهانیان باشند.



مکارم شیرازی با اشاره به شأن و جایگاه شهر قم اضافه کرد: در چنین شهری باید معضلات فرهنگی و مظاهر فساد به طور کل ریشه کن شود تا به شأن قم لطمه‌ای وارد نشود.



مامورین پاسگاه‌ها و کلانتری‌های قم تحت آموزش‌های اخلاقی قرار گرفتند



فرمانده نیروی انتظامی قم نیز در این دیدار از نیرو‌های انتظامی به عنوان نیروهای کوشا و فعال نام برد و افزود: نیروی انتظامی در مقایسه با دیگر دستگاه‌ها بیشترین سطح تماس مردمی و تنوع عملیاتی را در کشور دارند.



سردار مهدی توکلی بیان داشت: از میان کارکنان نیروی انتظامی، مأموران پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها بیشترین برخورد را با مردم دارند و بر همین اساس، آموزش اخلاق اسلامی به این نیروها همواره از دغدغه‌های نیروی انتظامی بوده است.



سردار توکلی ادامه داد: در راستای تحقق اخلاق اسلامی در میان مأمورین نیروی انتظامی، سه دوره سه روزه با عنوان استانداردسازی رفتار سازمانی برگزار شد، که 613 نفر در این مدت تحت آموزش مدیریت استرس، تفکر منطقی‌، روان شناسی رابطه، کنترل خشم و ... در جهت بهبود عملکرد رفتاری و گفتاری قرار گرفتند.