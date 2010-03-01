اولین تشکل بانوان فرهنگی و فرهیخته کشور در شهریار راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، حجت الاسلام حسین کوششی بعداز ظهر دوشنبه در همایش تجلیل از برگزیدگان فرهنگ عفاف و حجاب در جمع بانوان فرهیخته فرهنگی شهرستان شهریار اظهار داشت: هدف از برگزاری این جلسه افزایش انسجام بانوان فرهنگی در شهرستان است که امید می رود با راه اندازی این تشکل، بسترهای مناسب فرهنگی در شهریار ایجاد و در کل کشور اجرا شود.

وی افزود: در این تشکل بانوان فرهنگی با عضویت، در اقدامات مختلف به منظور ترویج گسترش فرهنگ شرکت می کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: تاکنون 200 نفر از بانوان فرهیخته شهریاری در این تشکل ثبت نام کردند و پیش بینی می شود این آمار به بیش از هزار نفر برسد.

کوششی بیان داشت: در حال حاضر بانوان به صورت جدی در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حضوری فعال دارند و می توان از پتانسیل آنها بهره برد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شهریار عنوان کرد: راه اندازی این تشکل یکی از اقدامات خوبی بود که توسط این اداره اجرا شد.

وی ادامه داد: امید است با اجرای این طرح در سراسر استانهای کشور نیز این طرح اجرا شود.

این مسئول یادآور شد: برگزاری این جلسه اعلام آغاز فعالیت این تشکل بود، بانوان شهریاری می توانند با عضویت در این تشکل، در اجرای فعالیتهای فرهنگی تلاش کنند.

همچنین در این مراسم نماینده مردم شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد با اشاره به نقش بانوان در کشور اسلامی بعد از انقلاب اعلام کرد: زنان ایرانی در تمامی عرصه ها حضور داشتند، نماینده های مجلس از خانمها انتخاب شدند و بعد از انقلاب نیز امسال اولین وزیر زن ایران نیز انتخاب شد.

حسین گروسی افزود: بانوان باید حضرت زهرا و حضرت زینب (س) را سرلوحه خود قرار دهند.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 62 درصد دانشجویان در دانشگاه ها را زنان و دختران تشکیل می دهند که این نشان از جایگاه مطلوب آنها در جامعه است.

این مسئول تاکید کرد: باید در جامعه امروزی زنان در عرصه های مختلف فعالیتهای متعددی را انجام دهند.

نماینده مردم شهریار در مجلس اعلام کرد: در حال حاضر جمعیت این سه شهرستان بیش از 11 استان کشور است که باید بسترهای فرهنگی در این شهرستانها ایجاد شود.

در این همایش که به همت اداره تبلیغات اسلامی شهریار برگزار شد، بیش از هزار نفر از بانوان فرهیخته و فرهنگی شهرستان شهریار حضور داشتند.

شهرستان 620 هزار نفری شهریار در 45 کیلومتری غرب استان تهران واقع شده است.