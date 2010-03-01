عملیات مشترک به پایان خود نزدیک شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، فرمانده نظامیان آمریکایی شرکت کننده در عملیات گسترده ناتو در مناطق جنوبی افغانستان موسوم به "عملیات مشترک" گفت که این عملیات به ایستگاه پایانی خود نزدیک شده است.

ژنرال بن هاجز از فرماندهان آمریکایی این عملیات در ولایت هلمند واقع در جنوب افغانستان با بیان این مطلب گفت: بخش اعظم عملیات ما علیه شبه نظامیان طالبان به پایان رسیده است.

به گفته وی بیشتر اعضای طالبان در مناطق عملیاتی بویژه مارجه کشته و متواری شده اند و یا خود را به صورت ناشناس در بین مردم مخفی کرده اند. هاجز با این حال از احتمال ادامه داشتن این عملیات در روزهای آینده خبر داد.

این در حالی است که تحلیلگران اوضاع افغانستان را بحرانی ارزیابی کرده و از احتمال تشدید حملات تروریستی طالبان برای انتقام گیری از نیروهای ناتو و دولت این کشور خبر می دهند.

گزارشها همچنین حاکی است که روز پنجشنبه بخش مرکزی شهر مارجه به تصرف نیروهای ناتو در آمده است. در عملیات مشترک بیش از 15 هزار نیروی خارجی و محلی افغان به فرماندهی آمریکا و انگلیس شرکت کرده اند.