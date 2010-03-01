معاون رئیس جمهوری عراق وارد دمشق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق در راس یک هیئت بلند پایه عراقی مورد استقبال مقامهای سوریه در دمشق قرار گرفت.

محور اصلی گفتگوهای وی با مقامهای سوری انتخابات پارلمانی عراق که در روز هفتم مارس (شانزدهم اسفند) برگزار می شود خواهد بود.

به گفته منابع سوری الهاشمی در دیدار خود با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه که فردا سه شنبه انجام می گیرد قصد دارد در مورد نحوه مشارکت حدود 800 هزار شهروند عراقی ساکن سوریه در این انتخابات گفتگو کند.

این در حالی است که سفر معاون اول جلال طالبانی به سوریه با هدف بهبود روابط دو کشور همسایه در روند انتخابات پارلمانی عراق بسیار مهم ارزیابی شده است.

در همین حال گزارشها از سفر ایاد علاوی نخست وزیر پیشین عراق به دمشق در روز پنجشنبه این هفته حکایت دارد. الهاشمی با استعفا از حزب اسلامی به ایاد علاوی و صالح المطلق (از همپیمانان علاوی) پیوسته است که همه این افراد خواهان دادن نقش بزرگ به بعثیها هستند.

موضوع حضور بعثی ها در عرصه انتخابات عراق موجب واکنشهای شدید فعالان سیاسی و نیز مردم این کشور شده است به طوری که عراقیها بارها با برگزاری تظاهرات گسترده نسبت به بازگشت بعثی ها هشدار داده اند.