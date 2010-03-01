ممنوعیت ورود صهیونیستها به امارات متحده عربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، ضاحی خلفان تمیم رئیس پلیس دوبی گفت به دلیل مشارکت سازمان امنیت خارجی رژیم صهیونیستی (موساد) در ترور عضو ارشد حماس ورود صهیونیستها به امارات متحده ممنوع می شود.

وی طی کنفرانس خبری که در دوبی برگزار شد افزود: مسافران اسرائیلی حتی در صورت داشتن گذرنامه های غیراسرائیلی نیز اجازه ورود به امارات را نخواهند داشت. تمیم دلیل این تصمیم را دست داشتن رژیم صهیونیستی در ترور "محمود المبحوح" عنوان کرد.

به گفته وی پلیس دوبی فهرستی 26 نفره از مظنونین به دست داشتن در ترور این عضو حماس تهیه کرده که عمدتا با گذرنامه های اروپایی و استرالیایی وارد این شیخ نشین شده اند.

تمیم در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: دولت امارات پس از این حادثه قصد دارد از ورود هر فرد مظنونی به داشتن تابعیت اسرائیلی به خاک خود جلوگیری کند.

وی با اشاره به استفاده تروریستها از گذرنامه های جعلی گفت: موساد نباید با ما طرف می شد. ما هیچ اقدامی علیه اسرائیل انجام نداده ایم و این توهینی به ما، انگلیس، ایرلند، فرانسه، آلمان، استرالیا و نیوزلند و اقدامی شرم آور به شمار می رود.