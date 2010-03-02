ملی پوشان فردا راهی مسکو می شوند/ تلاش برای دفاع از اعتبار ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کشتی آزاد ایران که در وزن 55 کیلوگرم با عباس دباغی وحسن رحیمی یا فرزان بهرامی راهی مسکو می شود ترکیبی از کشتی گیران جوان البته با کوله باری از تجربه را در این وزن به همراه دارد.

عباس دباغی درباره وضعیت خود به خبرنگار مهر می گوید: برای حضور قدرتمند در مسکو آماده ام و امیدوارم با توجه به اینکه از نظر وزنی هیچ مشکلی ندارم بتوانم همانند رقابتهای سال گذشته که در تهران برگزار شد، کشتی های خوبی را به نمایش بگذارم.

در این وزن در صورتی که مشکلات خروجی حسن رحیمی برطرف شود استراتژی مربیان تیم ملی در این وزن کامل تر خواهد شد.

در وزن 60 کیلوگرم تیم ایران با استفاده از دو کشتی گیر جوان سعید احمدی و مصطفی آقاجانی راهی مسابقات جهانی می شوند. کادر فنی در این وزن مراد محمدی قهرمان جام تختی و مدال آور رقابتهای جهانی را کنار گذاشت، تا ثابت کند بدنبال جوانگرایی است.

مهدی تقوی و مصطفی حسین‌خانی دروزن 66 کیلوگرم به مسابقات مهم پیش رو می روند این ترکیب متشکل از قهرمان جهان و قهرمان جوانان آسیا است.

مهدی تقوی نیز درباره شرایط خود در رقابتهای جام جهانی به خبرنگار مهر می گوید: به آمادگی نسبی به این مسابقات می روم. در طول سال باید دو بار به مرز آمادگی برسم و این شرایط نیز منطقی است. ولی در نهایت امیدوارم در این رقابتها نتایج خوبی را کسب کنم.

صادق گودرزی و سعید ریاحی نیز در وزن 74 کیلوگرم در آوردگاه جام جهانی شرکت می کنند. در وزن 84 کیلوگرم احسان لشکری کشتی گیر قزوینی راهی مسکو می شود.

لشگری درباره شرایط خود می گوید:از نظر آمادگی در شرایط آرمانی قرار دارم ونام حریفان برای تفاوتی ندارم و امیدوارم در این مسابقات نتایج خوبی را کسب کنم.

در وزن 96 کیلوگرم رضا یزدانی که پس مدتها کش وقوس و دوری یکساله از میادین کشتی با کسب دو مدال برنز در رقابتهای جهانی به یک وزن بالاتر آماده است درباره شرایط حضور خود در رقابتهای جام جهانی به خبرنگار مهر گفت: من کشتی گیر هستم و تابع تصمیمات کادر فنی تیم ملی. امیدوارم بتوانم در نخستین میدان رسمی خود در این وزن نتیجه خوبی را کسب کرده و کشتی های خوبی را به نمایش بگذارم.

در سنگین وزن فردین معصومی مرد باتجربه و کاپیتان تیم ملی که حضورش در این رقابتها با انتقادات زیادی همراه شده است به همراه جوانی که دومدال جوانان جهان را در کارنامه خود دارد یعنی سید محمدرضا آذرشکیب راهی مسکو می شوند.

غلامرضا محمدی به عنوان سرمربی و محسن کاوه، اسماعیل دنگسرکی و ابراهیم مهربان مربیان تیم ملی در این رقابتها هستند.

غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی در مورد شرایط تیم اعزامی به جام جهانی درگفتگو به خبرنگار مهر می گوید: ما با بهره گیری از کشتی گیران جوان و در برخی اوزان با تجربه راهی مسکو می شویم و درنهایت هدف ما دفاع از حیثیت کشتی ایران است کشتی گیران تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته اند اما در نهایت فراموش نکنیم که مسکو یک میدان آسان برای ما نیست.

به هرحال اگر تیم ایران در گروه روسیه قرار نگیرد این توانایی را داریم که در دیدار فینال یکشنبه شب به مصاف تیم قدرتمند روسیه برویم.

کادر فنی تیم ملی که با 12 کشتی گیر و تلفیقی از یک تیم جوان و البته با تجربه راهی مسکو می شوند بسیار امیدوارند علاوه بر دفاع از حیثیت کشتی ایران در آوردگاه رقابتهای جام جهانی بتوانند نفرات با تجربه خود را در یک میدان سخت محک زده و نفرات جوان آنها نیز در یک میدان مناسب به خوبی آزمایش شوند تا به بخشی ازاهداف خود در رقابتهای قهرمانی جهان دست یابند.

گروه بندی این رقابتها روز جمعه مشخص می شود و ملی پوشان کشورمان بسیار امیدوارند در گروه چهار تیمی قرار گیرند که روسها حضور ندارند.

تیمهای ایران، روسیه، ترکیه، آمریکا، ازبکستان، اوکراین، بلاروس و آذربایجان هشت تیم حاضر در این رقابتها هستند که عصر روزهای 15 و16 اسفند ماه در دو گروه چهار تیمی در شهر مسکو به مصاف یکدیگر می روند.

کاروان تیم ملی کشتی آزاد کشورمان بامداد چهارشنبه (12 اسفندماه) تهران را به مقصد روسیه ترک خواهد کرد.