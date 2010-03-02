پرونده 10 میلیارد ریالی برای واحدهای عرضه مواد پروتئینی تشکیل شد

محمد فیض در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: بازرسان سازمان بازرگانی و مجامع امور صنفی استان گیلان به منظور کنترل و نظارت بیشتر بر عرضه مواد پروتئینی اعم از گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ و رعایت از حقوق مصرف کنند گان، بازرسی های گسترده ای را در سطح بازاراستان انجام دادند.

وی ادامه داد: بازرسان فقط در بهمن ماه امسال از دو هزار و 294 واحد عرضه کننده گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ در سطح استان بازرسی کردند که پس از بازرسی های انجام گرفته 90 پرونده برای واحد های صنفی متخلف تشکیل شده است.

معاون بازرگانی گیلان یاد آور شد: گرانفروشی و عدم صدور صورتحساب برای مشتریان از بیشترین عناوین تخلف واحدهای صنفی استان بوده است.