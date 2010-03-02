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۱۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۲۶

در گیلان؛

پرونده 10 میلیارد ریالی برای واحدهای عرضه مواد پروتئینی تشکیل شد

پرونده 10 میلیارد ریالی برای واحدهای عرضه مواد پروتئینی تشکیل شد

رشت - خبرگزاری مهر: معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان گیلان از تشکیل پرونده ای به ارزش 10 میلیارد و 186 میلیون ریال برای واحدهای عرضه مواد پروتئینی در استان خبر داد.

محمد فیض در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: بازرسان سازمان بازرگانی و مجامع امور صنفی استان گیلان به منظور کنترل و نظارت بیشتر بر عرضه مواد پروتئینی اعم از گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ و رعایت از حقوق مصرف کنند گان، بازرسی های گسترده ای را در سطح بازاراستان انجام دادند.

وی ادامه داد: بازرسان فقط در بهمن ماه امسال از دو هزار و 294 واحد عرضه کننده گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ در سطح استان بازرسی کردند که پس از بازرسی های انجام گرفته 90 پرونده برای واحد های صنفی متخلف تشکیل شده است.

معاون بازرگانی گیلان یاد آور شد: گرانفروشی و عدم صدور صورتحساب برای مشتریان از بیشترین عناوین تخلف واحدهای صنفی استان بوده است.
کد مطلب 1043970

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