اجرای 1200 طرح اشتغالزایی توسط کمیته امداد مازندران

ابراهیم باغبانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: این طرح ها با صرف اعتبار تسهیلاتی معادل 65 میلیارد ریال برای هزار و 260 نفر نیز به صورت مستقیم شغل ایجاد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود تعداد طرح های اشتغالزایی کمیته امداد استان تا پایان سال به هزار و 500 طرح برسد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران با اشاره به پرداخت هفت هزار و 179 مورد تسهیلات قرض الحسنه به نیازمندان طی سال جاری به میزان 24 میلیارد ریال بیان کرد: امسال نیز یک میلیارد ریال تسهیلات به خانواده های محکومان غیرعمد برای آزادی آنان از زندان ها پرداخت شده است.

باغبانی با بیان اینکه خانواده های زندانی تحت پوشش نهاد در استان جهت دریافت تسهیلات فوری جهت آزادی زندانی خود سریعا به ادارات کمیته امداد شهرستانها مراجعه کنند، یادآور شد: این تسهیلات به میزان 80 میلیون ریال و خارج از نوبت خواهد بود.

وی با اعلام این مهم که تنها دو درصد مددجویان پس از شرکت در دوره های مشاوره ای با مشکلاتی نظیر طلاق و خانوادگی در زندگیشان مواجه شدند، افزود: در سال جاری چهار هزار و 889 مددجو از خدمات مشاوره ای نهاد بهره مند شدند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران همچنین از پرداخت 13 میلیارد و 500 میلیون ریال جهیزیه توسط این نهاد به سه هزار و 103 نوعروس تحت پوشش این نهاد در سال جاری خبر داد و گفت: از محل سفرهای دولت دهم به مازندران نیز 18 میلیارد ریال تسهیلات اعطاء شده که زمینه خرید جهیزیه برای سه هزار و 600 عروس و داماد مازنی فراهم شده است.

باغبانی با بیان اینکه 12 میلیارد ریال برای فعالیت های فرهنگی مددجویان به این نهاد پرداخت شده است، افزود: میزان کمک های فرهنگی نهاد به مددجویان تا پایان سال به 14 میلیارد ریال خواهد رسید.

وی با اشاره به شناسایی دانش آموزان نخبه و تقویت آنان برای قبولی در مدارج بالای دانشگاهی اظهار داشت: سال تحصیلی جاری 12 میلیون تومان به این دانش آموزان پرداخت و این دانش آموزان با رتبه های بالا راهی دانشگاه ها شدند.

این مسئول با بیان اینکه هشت میلیارد و 500 میلیون ریال برای تامین مسکن مددجویان از سوی این نهاد هزینه شده خاطرنشان کرد: پرونده بهسازی مسکن روستایی برای چهار هزار و 573 مددجو تشکیل شد که تاکنون هزار و 817 نفر به بانکها جهت اعطای تسهیلات بهسازی مسکن فراخوانده شدند.