مازندران نیازمند ایجاد پارک فناوری است

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، محمد مهدی نژاد نوری شامگاه دوشنبه در دهمین کنفرانس تولید و ساخت ایران اظهار داشت: وزارت علوم، سیاست خود را بر اساس دو محور اصلی تربیت نیروهای ارزشی در دانشگاه ‌ها و تبدیل علم به ثروت متمرکز کرده است.



وی خاطر نشان کرد: با توجه به آشنایی با وضعیت پارکهای فناوری در کشور، نبود پارک فناوری در مازندران حلقه مفقوده توسعه ای در استان قلمداد می شود و وجود آن برای استان ضروری است.



معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به پیگیری برای احداث پارک فناوری در مازندران از سوی مدیریت ارشد استان و رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل تصریح کرد: مراکز رشد می تواند در نبود پارک فناوری کمی از نیازهای اساتید و دانشجویان را در حوزه پارک فناوری رفع کند.

مهدی نژاد از قول مساعد معاون پشتیبانی استاندار مازندران و رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برای احداث پارک فناوری در استان اظهار امیدواری کرد که عملیات اجرایی پارک علم و فناوری مازندران با موافقت وزارت علوم در سال آینده آغاز شود.

وی حمایتهای دولت نهم و دهم از فعالیتهای پژوهشی وزارت علوم را مفید ارزیابی کرد و گفت: تعداد مراکز علمی، پارکهای فناوری، مراکز رشد، شرکتهای مرکز رشد، تعداد محققان در کشور رشد پیدا کرده است

مهدی‌نژاد بیان داشت: در سال 2009 طبق آمار تعداد 20 هزار و 200 مقاله در مجلات و پایگاه‌های علمی مختلف جهان منتشر شده است که از لحاظ تعداد مقالات کشور، مقام دوم را بعد از کشور ترکیه در سطح خاورمیانه کسب کرده و از نظر رشد علمی نسبت به سال قبل مقام نخست را کسب کردیم.