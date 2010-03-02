مراکز فنی و حرفه ای خوزستان ارزشیابی می شوند

شهرام ملایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: این ارزیابی در حوزه های آزمون، آموزش، آموزشگاه های آزاد، پژوهش رئسای ستادی ومراکز و کارشناسان ذیربط انجام می شود.

وی اضافه کرد:مقدمات این ارزشیابی در سال 87 پی ریزی، در سال جاری و سال آینده به شکل منظم به صورت هر سه ماه یک بار و منسجم پیگیری و انجام خواهدشد.

معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی به موضوعات مورد ارزیابی اشاره کرد و ادامه داد: پروژه محوری، استاندارد نویسی، رهگیری، بازرسی نظارتی و اعتبارسنجی آموزشگاه های آزاد و جذب تسهیلات صندوق مهر امام رضا (ع)، ارائه آموزش به طراحان، آزمونگران، ورود اطلاعات و تحویل پروژه عملی به بانک سئوال، تشکیل جلسات ستاد ارزشیابی شهرستان، اجرای تعهدات در بخش مراکز ثابت، واگذاری مدیریت کارگاه ها، خرید خدمات ، بازدید آموزشی کارآموزان ، صنعت ساختمان، تدوین شناسنامه آموزشی و آموزش در صنایع از جمله موارد ارزشیابی هر مرکز می باشند.

ملایی تصریح کرد: بعد از جمع بندی نهایی، عملکرد مراکز به صورت نموداری به منظور رفع نواقص موجود و برنامه ریزی لازم به مراکز ارسال خواهد شد.