1.1 میلیون گلستانی تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هستند

رسول خزینی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از این تعداد 159 هزار و 771 نفر کارمند دولت و اقشاری شامل مددجویان بهزیستی، جانبازان، شهداء، آزادگان، طلاب، بسیجیان و ... نیز 48 هزار و 10 نفر را شامل می شوند.

وی خاطرنشان کرد: 53 هزار و 106 نفر بصورت خویش فرما از خدمات بیمه درمانی و 911 هزار و 648 نفر در بخش روستایی از خدمات این بیمه بهره مند هستند.

وی اظهار داشت: 102 هزار و 148 نفر از مجموع بیمه شدگان در شهرهای زیر 20 هزار نفر سکونت دارند و 98 درصد پزشکان و موسسات نیز طرف قرار داد با این بیمه هستند.

به گفته خزینی، روزانه هزار و 281 مورد دفترچه بیمه از سوی این اداره کل تعویض می شود و از سال آینده نیز در 10 بیمارستان مهم استان، دستگاه خودپرداز برای بیمه شدگان نصب می شود.

این مسئول در بیمه خدمات درمانی گلستان بیان داشت: مکانیزه کردن پزشکان طرف قرار داد برای نوبت دهی به بیماران نیز در دست اجراست که از سال آینده عملیاتی می شود.

وی یادآور شد: چاپ دفاتر لیزری با اسکن عکس بیمه شدگان در استان طراحی و بصورت پایلوت در بندرترکمن و از بهمن ماه در گرگان انجام شده است.

وی افزود: برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی در سال آینده تمامی دفاتر و نمایندگی های ما از این فورمت اسکن رنگی استفاده می کنند.